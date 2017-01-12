В Спасском районе Приморского края фирму оштрафовали за игнорирование предписания об устранении нарушений норм землепользования (земельный участок зарос сорняками), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора края. Факт неустранения нарушения вскрылся при проведении ведомственной проверки. В связи с этим, мировой суд вынес постановление о наложении на юрлицо штрафа в размере 100 тысяч рублей.
В Приморье фирму оштрафовали за непрополотый огород
Размер взыскания составил 100 рысяч рублейВладивосток, четверг, 12 января , РИА Vladnews.
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