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Во Владивостоке в ДТП пострадали три человека

Всего в среду в приморской столице произошло 63 аварии
Фото: zolotoyolymp.ru Фото: zolotoyolymp.ru
Владивосток, четверг, 12 января , РИА Vladnews.

Во Владивостоке в трех ДТП травмы различной степени тяжести получили три человека, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Всего в среду в приморской столице произошло 63 аварии, из которых 36 - с материальным ущербом. Было составлено 5 европротоколов.

В течение суток было зарегистрировано 243 различных нарушения ПДД. Пешеходы нарушили Правила дорожного движения 58 раз, таксисты - 19, водители автобусов - 12.

Составлено 9 протоколов по фактам пьяной езды, 4 - по выездам на "встречку", 4 - по не предоставлению преимущества в движении пешеходам. В 9 остановленных автомобилях находились не пристегнутые как положено дети. Нарушений ГОСТ по тонировке зарегистрировано 18. Водители нарушили правила парковки 9 раз, на штраф-стоянку доставлено 2 авто.

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