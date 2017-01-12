62- летний пенсионер за рулем автомобиля Toyota Corona сбил 20-летнюю девушку на "зебре" во Владивостоке; пострадавшая направлена на амбулаторное лечение, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Авария произошла на нерегулируемом пешеходном переходе в районе дома по Магнитогорской,11"а" около 8 часов утра. Установлено, что легковушка двигалась с Кирова в сторону проспекта 100-летия Владивостоку. Потерпевшая получила ушибы и сотрясение.
Пенсионер сбил девушку на "зебре" во Владивостоке
Потерпевшая получила ушибы и сотрясениеВладивосток, четверг, 12 января , РИА Vladnews.
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