Потерпевшая получила ушибы и сотрясение

Владивосток, четверг, 12 января , РИА Vladnews.

62- летний пенсионер за рулем автомобиля Toyota Corona сбил 20-летнюю девушку на "зебре" во Владивостоке; пострадавшая направлена на амбулаторное лечение, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Авария произошла на нерегулируемом пешеходном переходе в районе дома по Магнитогорской,11"а" около 8 часов утра. Установлено, что легковушка двигалась с Кирова в сторону проспекта 100-летия Владивостоку. Потерпевшая получила ушибы и сотрясение.