На территории Дальнего Востока ликвидировано 44 возгорания

Владивосток, четверг, 12 января , РИА Vladnews.

В период с 11 по 12 января в Приморье произошло 18 пожаров, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на ДВРЦ МЧС России. На территории Дальневосточного региона огнеборцами ликвидировано 44 пожара, из них в жилом секторе – 34.

За прошедшие сутки в регионе на пожарах спасено 10 человек.

Для ликвидации возгораний и пожаров в регионе привлекались 546 человек и 143 единицы техники.

По данным спутникового мониторинга Владивостокского филиала ФГБУ НЦУКС по состоянию на 7 часов утра на территории Приморского края тепловых аномалий не выявлено.