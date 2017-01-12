ДТП произошло в центре города

Владивосток, четверг, 12 января , РИА Vladnews.

20-летний владивостокский водитель сбил на тротуаре пенсионера: минивен Toyota Porte выехал на тротуар в центре города, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Авария произошла в районе дома по Верхнепортовой,5"а" в среду около 11:30. Установлено, что направлявшийся со стороны Бестужева в сторону Алеутской на своем автомобиле молодой человек не справился с управлением и выехал на пешеходную зону. В результате наезда 77-летний мужчина получил травму левой руки и направлен на амбулаторное лечение.

Водитель был трезв.