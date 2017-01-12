Январь в Приморье будет малоснежным, но холодным

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Осадков выпадет около нормы
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 12 января , РИА Vladnews.

В январе средняя месячная температура в Приморье составит −17…−22 °C, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду. Ночные температуры опустятся до −30…−35 °C.

Во Владивостоке среднемесячная температура воздуха составит около −13 °C, что также близко к норме.

Ночная температура в краевой столице прогнозируется −15…−20 °C, временами −8…−13 °C. Колебания дневных температур составят от −8…−13 °C до −1…−6 °C.

Ожидается, что осадков в Приморье за месяц выпадет около нормы. Небольшой и умеренный снег предполагается в отдельные месяца.

Из-за методики составления прогнозов погоды на месяц, вероятность их оправдываемости составляет 60–70 %. Такой вид прогнозов следует рассматривать как консультативные. Данный прогноз указывает возможные колебания температуры воздуха в течение месяца и наиболее вероятные периоды выпадения осадков.

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