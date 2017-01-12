Январь в Приморье будет малоснежным, но холодным 10:50, 12 января Январь в Приморье будет малоснежным, но холодным
В 2016 году Приморье 10:19, 12 января В 2016 году Приморье "отметилось" оспой и чумой животных
Контейнеровоз 10:15, 12 января Контейнеровоз "разложился" на трассе Владивосток-Хабаровск
Новостная лента
Январь, 12 четверг
11:04
Рассмотрение дела охранников Пушкарева во Владивостоке затягивается Эксклюзив
11:04
Приморцы просят у президента отменить пошлину на ввоз японских авто
11:04
Владивостокцы вновь выйдут на митинг против депутата Фото
10:50
Январь в Приморье будет малоснежным, но холодным
10:41
Какие эпизоотии вспыхнули в мире за год?
10:19
В 2016 году Приморье "отметилось" оспой и чумой животных
10:15
Контейнеровоз "разложился" на трассе Владивосток-Хабаровск
10:04
Планета Х может быть "пришелицей", - ученые
09:58
Во Владивостоке открыт центр продаж и обслуживания «Ростелекома» нового поколения
09:57
Четверо жителей Приморья предстанут перед судом за серию автоугонов и грабеж
09:55
Приморский край: мир должников Эксклюзив
09:45
Молодой человек загадочно пропал в Приморье
09:34
КХЛ приняла заявку Владивостока на матч звезд КХЛ-2018
09:27
Сиделка похитила ювелирные изделия у своих хозяев во Владивостоке
09:24
Грабителя задержали в Приморье благодаря отпечаткам пальцев
09:16
Дональд Трамп опроверг наличие у России компромата на него
09:09
Гороскоп на 12 декабря
08:55
Часть Владивостока останется без света в четверг, 12 января Адреса
08:52
Во Владивостоке сегодня -18°C, без осадков
07:01
Женщины стесняются рассказывать о своих желаниях в постели, - ученые
06:35
Группа «Смысловые галлюцинации» даст свой последний концерт 13 января
05:01
Якутские студентки устроили массовую драку
03:27
Ссора между «подругами» закончилась ножевым ранением одной из них
02:18
Грустный кот Пончик из России стал звездой интернета
01:17
Энерготарифы на Дальнем Востоке снизят на 30%
00:03
В Великобритании забеременел 20-летний молодой человек
Январь, 11 среда
23:26
Председатель Думы Владивостока одарила многодетную семью Фото
22:56
Новые подробности дела бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева
21:01
Злоумышленница "вынесла" из квартиры ювелирку на 700 тысяч рублей
20:22
Барак Обама дал волю слезам во время прощальной речи
19:45
Главный дирижер "Мариинки": У меня было счастливое детство, никакой попсы
18:33
Администрация Владивостока предлагает поддержку интересных и значимых мероприятий
18:03
Самые актуальные события на VladNews за 11 января
Верите ли вы в новогодние приметы?

Электронные версии
4064 (3) от 12 января 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Город ждет комфортного жилья
Городским садоводам раскроют секреты хороших урожаев
ТОФ стал лучшим флотом России
Чтения в память поэта
Иностранец очернил Золотой Рог
66 от 01 декабря 2016 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть душа поет от счастья!
Утреннее соло петуха
Томатное ассорти к новогоднему столу
Виноградная наука дала плоды
Груши составят конкуренцию мандаринам
Политика и экономика

Какие эпизоотии вспыхнули в мире за год?

Опасные болезни-2016
Фото: mordoviatv.ru Фото: mordoviatv.ru
Владивосток, четверг, 12 января , РИА Vladnews.

В период с 1 января по 30 декабря 2016 года страны сообщили в Международное Эпизоотическое Бюро о 7411 очагах особо опасных болезней животных, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора Приморья.

I. В России за прошедшее время зафиксированы вспышки следующих особо опасных болезней животных:

- африканская чума свиней — с начала 2016 года зарегистрировано 290 очагов в 25 субъектах: 215 – у домашних свиней в Архангельской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Пензенской, Псковской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Ростовской областях, в Чувашской и Кабардино-Балкарской Республиках, в Краснодарском крае, в Республиках Татарстан и Адыгея; 75 – у диких кабанов во Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Ивановской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Саратовской и Тамбовской областях, Краснодарском крае, а также в Кабардино-Балкарской и Чувашской Республиках;

- ящур – 1 очаг во Владимирской области, и 3 – в Забайкальском крае;

- высокопатогенный грипп птиц — 2 очага в Республике Калмыкия, по 1 очагу в Республике Тыва, Астраханской области и в Краснодарском крае;

- оспа овец и коз – 14 очагов в Ярославской области и 4 очага в Приморском крае;

- нодулярный дерматит – зарегистрировано 287 очагов нодулярного дерматита КРС. Неблагополучие фиксировали в 14 субъектах страны, в т.ч. в Республике Дагестан (27), Республике Калмыкия (57), Краснодарском крае (5), Астраханской области (10), Чеченской Республике (90), Ставропольском крае (30), Волгоградской области (9), Республике Ингушетия (35), Ростовской области (5), Карачаево-Черкесской Республике (10), Республике Адыгея (1), Воронежской области (1), Кабардино-Балкарской Республике (1), Тамбовской области (6);

- сибирская язва – выявлено 6 очагов в Ямало-Ненецком автономном округе;

- классическая чума свиней — 1 очаг в Приморском крае и 3 очага в Амурской области.

II. Африканская чума свиней в мире отмечена в Латвии (245), Литве (314), Польше (98), Украине (87), в Эстонии (327) и Молдове (2), а также на африканском континенте: в Кении (1), ЮАР (14), Бурунди (2) и Мали (1). Классическая чума свиней выявлена у свиней в Южной Корее (2).

Очаги высокопатогенного гриппа птиц в прошедшем году были зарегистрированы в 47 странах мира: в Австрии (5), Болгарии (9), Великобритании (2), Венгрии (215), во Вьетнаме (11), в Гане (27) и Германии (98), Гонконге (3), Дании (36), Италии (2), Индии (9), Израиле (21), в Ираке (15) и Иране (9), в Камеруне (18), Китае (10), Кот-Д'Ивуаре (13), Ливане (2), Мексике (28), в Нигере (2) и Нигерии (220), в Нидерландах (49), Польше (20), Румынии (5), Сербии (4), США (2), Тайване (41), Того (2), Украине (4), Хорватии (2), Финляндии (8), Франции (73), Южной Корее (22), Швейцарии (84), Швеции (12) и Японии (9). По одному очагу заболевания было выявлено в Алжире, Бангладеш, Бутане, Греции, Египте, Камбодже, Лаосе, Мьянме, в Словакии, Тунисе и Черногории.

За прошедший период 2016г. официально подтверждено 163 очага ящура в Республике Маврикий, в Южной Корее – 20 очагов, в Зимбабве – 33 очага. Вспышки ящура также зарегистрированы в Анголе (1), Гвинее-Бисау (2), Замбии (1), Китае (4), Кувейте (12), Малави (1), в Мозамбике (2), Монголии (1), в Саудовской Аравии (1) и в ЮАР (2).

О вспышках оспы овец и коз сообщили ветеринарные службы Израиля (1) и Монголии (59). Нодулярный дерматит отмечен в Албании (218), Болгарии (217), Греции (107), Македонии (178), в Сербии (225) и Черногории (63). Очаги данного заболевания выявлены также в Грузии (4), Казахстане (1), Бурунди (1), Намибии (7) и Саудовской Аравии (5).

Чума мелких жвачных животных официально подтверждена в Алжире (1), Грузии (3), Монголии (11), Тунисе (24) и на Мальдивских островах (1). Бешенство отмечено в Казахстане (2).

Вспышки блютанга (КЛО) выявлены в следующих странах: Австрия (2), Бразилия (2), Босния и Герцеговина (645), Ботсвана (1), Италия (403), Кипр (140), Сербия (131), Словения (26), Тунис (1), Франция (1202), Хорватия (47), Черногория (446).

Африканская чума лошадей выявлена в Мозамбике (1), Свазиленде(2) и ЮАР (8).

Очаг губкообразной энцефалопатии КРС выявлен на территории Франции (1). Очаги лихорадки долины Рифт зафиксированы в Нигере (1) и Уганде (1).

Фиксировали вспышки болезни Ньюкасла в Болгарии (5), Ботсване (1), Израиле (46), Намибии (12) и в Румынии (3), на Филиппинах регистрировали увеличение смертности/заболеваемости птицы. По 1 очагу слабопатогенного гриппа птиц было отмечено в Великобритании, Гонконге, Италии, в Казахстане и Кыргызстане, Канаде и Украине, также заболевание было выявлено в Германии (4), Дании (2), Нидерландах (2), США (9), во Франции (35) и в ЮАР (20).

Кроме вышеперечисленных заболеваний, за прошедший период в мире зарегистрированы следующие болезни животных: артрит/энцефалит коз, ближневосточный респираторный синдром, болезнь Ауески, бруцеллёз (B.suis), бруцеллёз (B.melitensis), венесуэльский и восточный энцефаломиелиты лошадей, геморрагическая болезнь кроликов, геморрагическая септицемия, гидроперикардит, инфекционная анемия лошадей, инфекционный бронхит птиц, инфекционный ринотрахеит КРС, лихорадка Западного Нила, миазы нового света, миксоматоз кроликов, оспа верблюдов, оспа обезьян, паратуберкулёз, репродуктивно-респираторный синдром свиней, сибирская язва, скрепи, случная болезнь, сурра, тиф птиц, туберкулёз КРС, эпизоотическая геморрагическая болезнь.

Специалисты Информационно-аналитического центра при ФГБУ «ВНИИЗЖ» продолжают следить за развитием эпизоотической ситуации в мире среди животных и птиц.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Дональд Трамп опроверг наличие у России компромата на него
09:16, 12 января 2017 Дональд Трамп опроверг наличие у России компромата на него

Комментарии ситуации

Энерготарифы на Дальнем Востоке снизят на 30%
01:17, 12 января 2017 Энерготарифы на Дальнем Востоке снизят на 30%

Снижение энерготарифов начнется с 1 июля 2017 года

Барак Обама дал волю слезам во время прощальной речи
20:22, 11 января 2017 Барак Обама дал волю слезам во время прощальной речи

Послушать прощальную речь президента пришло около 20 тыс человек

Американские сенаторы поставили Россию в один ряд с фашизмом и террористами
14:29, 11 января 2017 Американские сенаторы поставили Россию в один ряд с фашизмом и террористами

Подготовлен проект новых санкций за "кибератаки"

Где выгодно приобрести валюту во Владивостоке?
14:23, 11 января 2017 Где выгодно приобрести валюту во Владивостоке?

Курс валют на 11 января

Расходы на компенсации по оплате жилищно-коммунальных услуг в Приморье увеличат
14:12, 11 января 2017 Расходы на компенсации по оплате жилищно-коммунальных услуг в Приморье увеличат

Под действие закона попадают пожилые люди, не имеющие льготного статуса

Журналистское расследование: В чем обвиняют главу Дальнегорска Игоря Сахуту?
13:04, 11 января 2017 Журналистское расследование: В чем обвиняют главу Дальнегорска Игоря Сахуту?

Мэра задержали в декабре в 2016 года