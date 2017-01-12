Какие эпизоотии вспыхнули в мире за год?

Опасные болезни-2016

Владивосток, четверг, 12 января , РИА Vladnews.

В период с 1 января по 30 декабря 2016 года страны сообщили в Международное Эпизоотическое Бюро о 7411 очагах особо опасных болезней животных, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора Приморья.

I. В России за прошедшее время зафиксированы вспышки следующих особо опасных болезней животных:

- африканская чума свиней — с начала 2016 года зарегистрировано 290 очагов в 25 субъектах: 215 – у домашних свиней в Архангельской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Пензенской, Псковской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Ростовской областях, в Чувашской и Кабардино-Балкарской Республиках, в Краснодарском крае, в Республиках Татарстан и Адыгея; 75 – у диких кабанов во Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Ивановской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Саратовской и Тамбовской областях, Краснодарском крае, а также в Кабардино-Балкарской и Чувашской Республиках;

- ящур – 1 очаг во Владимирской области, и 3 – в Забайкальском крае;

- высокопатогенный грипп птиц — 2 очага в Республике Калмыкия, по 1 очагу в Республике Тыва, Астраханской области и в Краснодарском крае;

- оспа овец и коз – 14 очагов в Ярославской области и 4 очага в Приморском крае;

- нодулярный дерматит – зарегистрировано 287 очагов нодулярного дерматита КРС. Неблагополучие фиксировали в 14 субъектах страны, в т.ч. в Республике Дагестан (27), Республике Калмыкия (57), Краснодарском крае (5), Астраханской области (10), Чеченской Республике (90), Ставропольском крае (30), Волгоградской области (9), Республике Ингушетия (35), Ростовской области (5), Карачаево-Черкесской Республике (10), Республике Адыгея (1), Воронежской области (1), Кабардино-Балкарской Республике (1), Тамбовской области (6);

- сибирская язва – выявлено 6 очагов в Ямало-Ненецком автономном округе;

- классическая чума свиней — 1 очаг в Приморском крае и 3 очага в Амурской области.

II. Африканская чума свиней в мире отмечена в Латвии (245), Литве (314), Польше (98), Украине (87), в Эстонии (327) и Молдове (2), а также на африканском континенте: в Кении (1), ЮАР (14), Бурунди (2) и Мали (1). Классическая чума свиней выявлена у свиней в Южной Корее (2).

Очаги высокопатогенного гриппа птиц в прошедшем году были зарегистрированы в 47 странах мира: в Австрии (5), Болгарии (9), Великобритании (2), Венгрии (215), во Вьетнаме (11), в Гане (27) и Германии (98), Гонконге (3), Дании (36), Италии (2), Индии (9), Израиле (21), в Ираке (15) и Иране (9), в Камеруне (18), Китае (10), Кот-Д'Ивуаре (13), Ливане (2), Мексике (28), в Нигере (2) и Нигерии (220), в Нидерландах (49), Польше (20), Румынии (5), Сербии (4), США (2), Тайване (41), Того (2), Украине (4), Хорватии (2), Финляндии (8), Франции (73), Южной Корее (22), Швейцарии (84), Швеции (12) и Японии (9). По одному очагу заболевания было выявлено в Алжире, Бангладеш, Бутане, Греции, Египте, Камбодже, Лаосе, Мьянме, в Словакии, Тунисе и Черногории.

За прошедший период 2016г. официально подтверждено 163 очага ящура в Республике Маврикий, в Южной Корее – 20 очагов, в Зимбабве – 33 очага. Вспышки ящура также зарегистрированы в Анголе (1), Гвинее-Бисау (2), Замбии (1), Китае (4), Кувейте (12), Малави (1), в Мозамбике (2), Монголии (1), в Саудовской Аравии (1) и в ЮАР (2).

О вспышках оспы овец и коз сообщили ветеринарные службы Израиля (1) и Монголии (59). Нодулярный дерматит отмечен в Албании (218), Болгарии (217), Греции (107), Македонии (178), в Сербии (225) и Черногории (63). Очаги данного заболевания выявлены также в Грузии (4), Казахстане (1), Бурунди (1), Намибии (7) и Саудовской Аравии (5).

Чума мелких жвачных животных официально подтверждена в Алжире (1), Грузии (3), Монголии (11), Тунисе (24) и на Мальдивских островах (1). Бешенство отмечено в Казахстане (2).

Вспышки блютанга (КЛО) выявлены в следующих странах: Австрия (2), Бразилия (2), Босния и Герцеговина (645), Ботсвана (1), Италия (403), Кипр (140), Сербия (131), Словения (26), Тунис (1), Франция (1202), Хорватия (47), Черногория (446).

Африканская чума лошадей выявлена в Мозамбике (1), Свазиленде(2) и ЮАР (8).

Очаг губкообразной энцефалопатии КРС выявлен на территории Франции (1). Очаги лихорадки долины Рифт зафиксированы в Нигере (1) и Уганде (1).

Фиксировали вспышки болезни Ньюкасла в Болгарии (5), Ботсване (1), Израиле (46), Намибии (12) и в Румынии (3), на Филиппинах регистрировали увеличение смертности/заболеваемости птицы. По 1 очагу слабопатогенного гриппа птиц было отмечено в Великобритании, Гонконге, Италии, в Казахстане и Кыргызстане, Канаде и Украине, также заболевание было выявлено в Германии (4), Дании (2), Нидерландах (2), США (9), во Франции (35) и в ЮАР (20).

Кроме вышеперечисленных заболеваний, за прошедший период в мире зарегистрированы следующие болезни животных: артрит/энцефалит коз, ближневосточный респираторный синдром, болезнь Ауески, бруцеллёз (B.suis), бруцеллёз (B.melitensis), венесуэльский и восточный энцефаломиелиты лошадей, геморрагическая болезнь кроликов, геморрагическая септицемия, гидроперикардит, инфекционная анемия лошадей, инфекционный бронхит птиц, инфекционный ринотрахеит КРС, лихорадка Западного Нила, миазы нового света, миксоматоз кроликов, оспа верблюдов, оспа обезьян, паратуберкулёз, репродуктивно-респираторный синдром свиней, сибирская язва, скрепи, случная болезнь, сурра, тиф птиц, туберкулёз КРС, эпизоотическая геморрагическая болезнь.

Специалисты Информационно-аналитического центра при ФГБУ «ВНИИЗЖ» продолжают следить за развитием эпизоотической ситуации в мире среди животных и птиц.