Итоги года

Владивосток, четверг, 12 января , РИА Vladnews.

В 2016 году Приморский край на карте эпиозоотий в мире "отметился" оспой и чумой животных, сообщает РИА VladNews со ссылкой на данные Россельхознадзора.

Так, во втором полугодии в регионе были зарегистрированы четыре очага оспы коз и овец. В России это же заболевание в 2016 году было зарегистрировано только в Ярославской области (14 очагов). Что касается ситуации по овечьей оспе в мире, то один очаг болезни был зарегистрирован в Израиле, а в Монголии - 59.

Также в 2016 году был зарегистрирован один случай классической чумы свиней. В отличие от африканской чумы свиней, вызвавшей в последние годы эпизоотию, это заболевание находится под жестким контролем и распространено намного меньше (метод контроля - вакцинация). Так в 2016 году кроме Приморья классическая чума свиней регистрировалась только в Южной Корее - дважды.

Справка:

Оспа коз и овец - Вирусная, остро протекающая контагиозная болезнь. Характеризуется высокой смертностью животных, особенно молодняка.

Классическая чума свиней - вирусная болезнь свиней. Регистрируется во всех странах. Наносит громадный экономический ущерб хозяйствам: летальность 80-100%.