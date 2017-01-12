Январь в Приморье будет малоснежным, но холодным 10:50, 12 января Январь в Приморье будет малоснежным, но холодным
В 2016 году Приморье 10:19, 12 января В 2016 году Приморье "отметилось" оспой и чумой животных
Контейнеровоз 10:15, 12 января Контейнеровоз "разложился" на трассе Владивосток-Хабаровск
Новостная лента
Январь, 12 четверг
11:04
Рассмотрение дела охранников Пушкарева во Владивостоке затягивается Эксклюзив
11:04
Приморцы просят у президента отменить пошлину на ввоз японских авто
11:04
Владивостокцы вновь выйдут на митинг против депутата Фото
10:50
Январь в Приморье будет малоснежным, но холодным
10:41
Какие эпизоотии вспыхнули в мире за год?
10:19
В 2016 году Приморье "отметилось" оспой и чумой животных
10:15
Контейнеровоз "разложился" на трассе Владивосток-Хабаровск
10:04
Планета Х может быть "пришелицей", - ученые
09:58
Во Владивостоке открыт центр продаж и обслуживания «Ростелекома» нового поколения
09:57
Четверо жителей Приморья предстанут перед судом за серию автоугонов и грабеж
09:55
Приморский край: мир должников Эксклюзив
09:45
Молодой человек загадочно пропал в Приморье
09:34
КХЛ приняла заявку Владивостока на матч звезд КХЛ-2018
09:27
Сиделка похитила ювелирные изделия у своих хозяев во Владивостоке
09:24
Грабителя задержали в Приморье благодаря отпечаткам пальцев
09:16
Дональд Трамп опроверг наличие у России компромата на него
09:09
Гороскоп на 12 декабря
08:55
Часть Владивостока останется без света в четверг, 12 января Адреса
08:52
Во Владивостоке сегодня -18°C, без осадков
07:01
Женщины стесняются рассказывать о своих желаниях в постели, - ученые
06:35
Группа «Смысловые галлюцинации» даст свой последний концерт 13 января
05:01
Якутские студентки устроили массовую драку
03:27
Ссора между «подругами» закончилась ножевым ранением одной из них
02:18
Грустный кот Пончик из России стал звездой интернета
01:17
Энерготарифы на Дальнем Востоке снизят на 30%
00:03
В Великобритании забеременел 20-летний молодой человек
Январь, 11 среда
23:26
Председатель Думы Владивостока одарила многодетную семью Фото
22:56
Новые подробности дела бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева
21:01
Злоумышленница "вынесла" из квартиры ювелирку на 700 тысяч рублей
20:22
Барак Обама дал волю слезам во время прощальной речи
19:45
Главный дирижер "Мариинки": У меня было счастливое детство, никакой попсы
18:33
Администрация Владивостока предлагает поддержку интересных и значимых мероприятий
18:03
Самые актуальные события на VladNews за 11 января
Верите ли вы в новогодние приметы?

Электронные версии
4064 (3) от 12 января 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Город ждет комфортного жилья
Городским садоводам раскроют секреты хороших урожаев
ТОФ стал лучшим флотом России
Чтения в память поэта
Иностранец очернил Золотой Рог
66 от 01 декабря 2016 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть душа поет от счастья!
Утреннее соло петуха
Томатное ассорти к новогоднему столу
Виноградная наука дала плоды
Груши составят конкуренцию мандаринам
Общество

Во Владивостоке открыт центр продаж и обслуживания «Ростелекома» нового поколения

Посетителям предлагается протестировать новые услуги и продукты
Фото: Ростелеком Фото: Ростелеком
Владивосток, четверг, 12 января , РИА Vladnews.

Компания «Ростелеком — Розничные системы» (дочернее предприятие ПАО «Ростелеком») продолжает открывать центры продаж и обслуживания нового поколения по всей России. Офис передового формата открылся во Владивостоке по адресу: ул. Луговая, 18, павильон №194, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу "Ростелекома".

В пространстве нового салона удобная навигация и продумана каждая деталь: предусмотрены подставки под сумки, компактные стойки занимают минимум пространства, отсутствие перегородок между посетителями и сотрудниками позволяют сделать коммуникацию максимально открытой и мобильной.

Важное нововведение — современная автоматизированная система контроля качества, которая поддерживает интерактивную обратную связь с клиентом: посетитель может поставить оценку работе специалиста и прокомментировать ее, ответить на вопросы об обслуживании. Удовлетворенность клиентов обслуживанием (CSI — Customer Satisfaction Index) в салонах «Ростелекома» достигает 90%.

«Стратегия развития розничной сети «Ростелекома»: технологичность и комфорт в сочетании с высоким уровнем обслуживания и большим выбором различных продуктов и сервисов, — отмечает генеральный директор ООО «Ростелеком — Розничные системы» Маргарита Кучеренко. — Мы стремимся сделать новые салоны универсальными, чтобы клиент мог получить максимальное количество услуг для дома и семьи».

В новом центре продаж и обслуживания посетителям предлагается протестировать новые услуги и продукты «Ростелеком». Также для клиентов представлен широкий ассортимент дополнительных услуг: страхование, SIM-карты, денежные переводы, мобильные телефоны и аксессуары, лотерейные билеты и т.д.

«РРС постоянно расширяет перечень комплементарных сервисов, географию предоставления дополнительных услуг. Так, в начале 2017 года появится новая удобная возможность: во всех центрах продаж и обслуживания можно будет оплатить коммунальные услуги», — говорит коммерческий директор ООО «Ростелеком – Розничные системы» Марина Бибикова.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Приморский край: мир должников
09:55, 12 января 2017 Приморский край: мир должников

О нынешней ситуации с крупными должниками и их жильем в регионе

Гороскоп на 12 декабря
09:09, 12 января 2017 Гороскоп на 12 декабря

Сегодняшний день идеален для умственного труда

Часть Владивостока останется без света в четверг, 12 января
08:55, 12 января 2017 Часть Владивостока останется без света в четверг, 12 января

Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00

Во Владивостоке сегодня -18°C, без осадков
08:52, 12 января 2017 Во Владивостоке сегодня -18°C, без осадков

В Приморье возможен снег

Группа «Смысловые галлюцинации» даст свой последний концерт 13 января
06:35, 12 января 2017 Группа «Смысловые галлюцинации» даст свой последний концерт 13 января

Еще 2 года тому лидер группы Сергей Бобунец на своей странице в Youtube заявил, что 2016 год станет последним для группы

Грустный кот Пончик из России стал звездой интернета
02:18, 12 января 2017 Грустный кот Пончик из России стал звездой интернета

У животного свой профиль в инстаграме

В Великобритании забеременел 20-летний молодой человек
00:03, 12 января 2017 В Великобритании забеременел 20-летний молодой человек

Трансгендер все тщательно продумал