Приморский край: мир должников

О нынешней ситуации с крупными должниками и их жильем в регионе

Владивосток, четверг, 12 января , РИА Vladnews.

О нынешней ситуации с крупными должниками и их жильем в Приморском крае корреспонденту РИА VladNews рассказали в пресс-службе УФССП региона.

Вторая квартира

Стоит отметить, что в Приморье приставы-исполнители не так уж часто имеют дело с жильем - по причине его высокой стоимости, которая не позволяет каждому жителю края запросто купить квартиру (тем более – вторую, третью и так далее).

Однако иногда при проверке оказывается, что второе жилье у должника все же есть - при этом оно, например, сдается в аренду и приносит хозяину некоторый доход. В случае наличия запасного жилья закон позволяет его продажу для покрытия долга по исполнительному листу. А вот до этого на самом деле доходит крайне редко: обычно должнику хватает осознания того факта, что он может лишиться "запасной" недвижимости - и деньги находятся, как по волшебству. Так, был в практике приморских приставов случай, когда должница вернула долг в 300 тысяч рублей через день после наложения ареста на ее квартиру.

Если собственник пытается побыстрее продать эту вторую квартиру, чтобы «уйти» от долга, на жилье накладывают запрет на регистрационные действия (такой же метод применяют и к автомобилям должников). Продать квадратные метры самостоятельно в таком случае человек сможет лишь в том случае, если официально обязуется после продажи в первую очередь вернуть деньги по исполнительному листу.

Долг ребенку

Особая категория должников - это алиментщики. Как правило, зов крови не чувствуют мужчины, которые не считают, что они своим детям после разрыва с их матерью должны хоть что-то. Как показывает практика приморских приставов, нередки случаи, когда алиментщик не просто имеет «хлеб с маслом» для себя в то время, как ребенка держит впроголодь, но еще и регулярно «ест икру». Возможно, не все должники этой категории столь прямолинейно-коварны, но то, что в Приморье есть алиментщики, живущие в очень даже приличных коттеджах - это факт. Такие случаи бывали – и есть сейчас.

Должник в муниципальном жилье

В своем роде это самая простая для работы категория должников. Как правило, это одинокие сильно пьющие люди.

В случае, если человек задолжал сотни тысяч рублей по коммунальным платежам за квартиру, полученную по договору социального найма, его выселяют. Но бомжом человека не сделают, успокаивают в УФССП Приморья: ему выдают самое маленькое и самое экономичное из всех возможных.

Стоит отметить, что когда доходит до выселения из квартиры, в ней уже отключены коммунальные услуги. Например, в канализации поставлена заглушка (так называемый "крот") - и запах в этом жилище стоит соответствующий. На шум и запахи канализации и алкоголя жалуются все соседи, которые много месяцев ходят по инстанциям и вызывают полицию.

В итоге, квартиру после выселения недобросовестных жильцов очищают и приводят в хорошее состояние – а затем предоставляют гражданам, находящимся в очереди на жилье в муниципалитете.

Стоит отметить, что в Приморье должников чаще выселяют из муниципального жилья в поселках городского типа. Чем крупнее город, тем реже происходят такие инциденты. Для Владивостока такие выселения - редкость.

"Пожизненный" долг

Бывают случаи, когда человек должен – а взыскать нечего. Вот живет он, условно говоря, в избушке на курьих ножках – без телевизора и прочей бытовой техники, да и транспорта никакого не имеет. Гражданин не имеет никакой официальной и даже неофициальной постоянной работы и перебивается временными заработками – то тут, то там.

Казалось бы, долг списать невозможно – значит, его забудут. Но граждане, которые пытаются таким образом «пересидеть» в течение нескольких лет обязанность оплаты денег по исполнительному листу, ошибаются: стоит им, в конце концов, найти работу, как приходят приставы – и долг гасить приходится, потому что никто и ничего за эти годы не забыл.

Характерно то, что долги, за которые можно лишиться недвижимости, обычно люди копят годами. Однако порой взыскать крупный долг с собственника жилья невозможно, даже если он живет в квартире очень большой площади либо коттедже, так как официально это жилье - последнее, что у него есть. В связи с этим Минюст вынес на общественное обсуждение законопроект, который дает возможность обращать взыскание на единственное жилье должника. Продавать дома и квартиры предлагается при соблюдении двух условий: если площадь помещения в два раза превышает законодательно утвержденную норму для должника и его семьи, а стоимость – двукратную стоимость жилья, которое полагается им по закону.

В случае, если этот проект превратится в закон, приставы-исполнители будут его также соблюдать, а отдельной категории должников придется учиться жить в более стесненных условиях, чем они привыкли.