Молодой человек загадочно пропал в Приморье

Парень перестал выходить на связь с родными еще в прошлом году

Владивосток, четверг, 12 января , РИА Vladnews.

В Приморье пропал парень, сообщает корреспондент РИА VLadNews со ссылкой на @dpskontrol_125rus.

В популярном интернет-сообществе появилась фотография, подпись к которой гласила, что молодой человек, изображенный на снимке пропал. Как известно, парень служил по контракту в селе Сергеевка, Партизанский район Приморского края. С конца марта 2016 года мужчина перестал выходить на связь с родными и близкими. В части сначала говорили, что он сбежал, но на съемной квартире остались все его вещи и документы. Когда родственники пропавшего подали в розыск, то в части им сообщили совершенно противоположную информацию: молодоей человек самостоятельно уволился, и никаких документов на съемной квартире не осталось.

Из комментариев под фотографией удалось узнать, что в селе Сергеевка не редко случаются загадочные происшествия. "Сергеевка всегда была черным лесом не только для вояк, но и для гражданских. Море криминала." - поделился один из комментаторов.

Если кто-то знает что-либо о местонахождении парня, РИА VladNews просит обратиться с полезной информацией по телефону +79147307986.