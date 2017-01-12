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КХЛ приняла заявку Владивостока на матч звезд КХЛ-2018

«Адмирал» первым передал в лигу пакет заявочных документов и презентацию звёздного мероприятия у себя на арене
Фото: ХК Фото: ХК "Адмирал"
Владивосток, четверг, 12 января , РИА Vladnews.

В среду генеральный директор ХК «Адмирал» Илья Спокойнов передал в лигу все заявочные документы и презентацию Недели звезд, которую хочет провести у себя Владивосток в олимпийском 2018-м году, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ХК «Адмирал».

- Я передал в лигу все необходимые документы, подтверждающие наши намерения провести у себя Матч звёзд КХЛ с Неделей звёзд хоккея, а также рабочую версию презентации, - рассказал генеральный директор «Адмирала» Илья Спокойнов. – Мы – первые, кто сделал это. Владивосток предлагает уникальный план мероприятий в виде Недели звезд: и Кубок Вызова МХЛ, и женский Матч звезд, и поединок следж-хоккеистов, и, конечно, Матч звезд КХЛ.

Стоит отметить, что владивостокский ХК планирует пригласить звезд эстрады и даже национальную сборную России, чтобы она провела серию товарищеских матчей во Владивостоке и минисбор перед Олимпиадой в Корее. Организаторы даже готовы сделать Зимнюю классику, сыграв на берегу Тихого океана с «Амуром» или «Куньлунем». Данный проект будет презентован в Уфе.

Неделя звезд для Владивостока и ХК «Адмирал» – это титульное и уникальное событие. Это шанс на мощнейший рывок в развитии хоккея на Дальнем Востоке, это возможность стать большой хоккейной точкой на карте мира раз и навсегда.

Однако решение КХЛ о месте проведения будет озвучено в конце февраля – начале марта.

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