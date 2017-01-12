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Эксперты: Печать лекарств в 3D-принтерах на дому не за горами

О наработках в этой сфере на конференции в Дубаи рассказала британская компания
Фото: naked-science Фото: naked-science
Владивосток, четверг, 12 января , РИА Vladnews.

На проходящей в Дубае конференции Dubai Health Forum медики предложили использовать 3D-принтеры для создания лекарств на дому. Подразумевается, что с их помощью пациенты смогут сами напечатать выписанные им по рецепту медикаменты, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science.

Как отмечается, речь идет о лечении подобным образом хронических заболеваний. По мнению специалистов из управления Дубая по делам здравоохранения, данная технология, внедрение которой вполне реализуемо, позволит сократить расходы на дорогостоящие лекарства, например от рака.

Разработкой 3D-технологий в фармацевтической сфере занимается британская компания FabRx. На проходящем форуме она продемонстрировала свои наработки в этой области.

«Наша идея – привнести эту технологию в госпитали, клиники и дома. Пациенты смогут «напечатать» правильную дозировку или комбинации лекарств сами. При правильном использовании этот метод будет дешевле и быстрее для пациентов. Госпитали в данный момент не производят медикаменты, но это может измениться, и медицинские центры смогут запустить собственный производственный процесс», – заявил представитель компании Альваро Гоянес.

Компания-разработчик отмечает, что фармацевтам придется определять точную дозировку для каждой заготовки, которая будет использоваться для печати партий таблеток. Заготовки будут продаваться госпиталям, чтобы они печатали лекарства на собственном оборудовании. Это позволит снизить риск изготовления поддельных препаратов.

Также подразумевается осуществление строгого контроля 3D-печати лекарств на дому. Доступ к аппаратуре, используемой для печати, будет возможен только с помощью специальных кодов.

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