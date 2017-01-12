Грабителя задержали в Приморье благодаря отпечаткам пальцев

Возбуждено уголовное дело

Владивосток, четверг, 12 января , РИА Vladnews.

В отдел полиции обратился 36-летний житель Уссурийска, который сообщил о краже, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые опросили заявителя и возможных свидетелей. Было установлено, что похищенное хранилось в старой квартире заявителя в доме, предназначенном под снос.

По словам потерпевшего, у него были похищены инструменты, одежда и малогабаритная мебель, которую он еще не успел перевезти. На месте происшествия были изъяты следы отпечатков пальцев рук подозреваемого.

Дактилоскопическая экспертиза установила личность злоумышленника. Им оказался 28-летний ранее судимый местный житель, который был задержан сотрудниками полиции и дал признательные показания.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Подозреваемому грозит лишение свободы до пяти лет.