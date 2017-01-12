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Сиделка похитила ювелирные изделия у своих хозяев во Владивостоке

Потерпевший оценил причиненный ущерб в 310 тысяч рублей
Фото: Яндекс. Картинки Фото: Яндекс. Картинки
Владивосток, четверг, 12 января , РИА Vladnews.

Следователем отдела полиции № 1 УМВД России по городу Владивостоку окончено расследование уголовного дела по обвинению местной жительницы в совершении кражи в крупном размере, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

Потерпевший обратился в агентство по подбору домашнего персонала и нанял сиделку для своей сожительницы, нуждающейся в дополнительном уходе по состоянию здоровья. Проработав некоторое время, злоумышленница, воспользовавшись отсутствием хозяев, похитила ювелирные изделия из шкатулки: золотые серьги и украшения из белого золота. Вскоре мужчина обнаружил пропажу и обратился в полицию. Потерпевший оценил причиненный ущерб в 310 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали ранее не судимую 56-летнюю жительницу Владивостока. Похищенное изъято и возвращено законному владельцу.

Следователем возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная в крупном размере), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Выполнены необходимые следственные и процессуальные действия. Расследование завершено. Доказана причастность обвиняемой к совершению преступления.

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