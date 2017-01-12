Дональд Трамп опроверг наличие у России компромата на него

Комментарии ситуации

Владивосток, четверг, 12 января , РИА Vladnews.

Дональд Трамп в своём микроблоге в Twitter обвинил СМИ в распространении фейковых новостей после того, как появилась информация о якобы имеющемся у российских хакеров компрометирующего досье на будущего главу Белого дома: "Фейковые новости - тотальная политическая охота на ведьм!" - написал он, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Griffon.

Ранее в ряде американских СМИ появились сообщения о том, что российские хакеры располагают компроматами как на представителей демократической партии США, так и на республиканцев. Источником таких данных называется некий британский разведчик, который тесно сотрудничает с ФБР.

Полный текст 35-страничного документа о российском вмешательстве в ход американских президентских выборов, в приложении к которому упоминается о собранном досье на Трампа, был опубликовал Buzzfeed. Ряд СМИ США, в том числе Associated Press отказались ссылаться на этот ресурс, признав новость необоснованной.

В конце декабря 2016 года Министерство финансов США расширило антироссийский санкционный список, включив в него ФСБ и ГРУ РФ. Главы американских служб разведки опубликовали доклад, в котором обвинили российскую сторону в кибератаках на критическую инфраструктуру, правительственные учреждения, университеты, политические организации и аналитические центры Соединённых Штатов. Докладчики уверены, что почти за всеми действиями хакеров стоят высокопоставленные официальные лица российского государства.

Бывший руководитель ФСБ Николай Ковалёв опроверг информацию о сборе российскими хакерами компромата на Дональда Трампа: "Собирать компромат на человека, который приехал и занимался проведением конкурса красоты - кому это интересно? Такой практики - я могу сослаться на свой опыт работы - у нас в России нет", - заявил Ковалёв.

Советник избранного президента США Келлиан Конуэй заявил, что Дональд Трамп ничего не знает о приложении к докладу о вмешательстве России в ход президентских выборов, в котором упоминается о собранном российскими хакерами компрометирующего досье на будущего главу Белого дома.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о сборе сотрудниками российских спецслужб компромата, в том числе на Хиллари Клинтон, сообщает «Интерфакс».

"Кремль не занимается сбором компромата. Кремль, президент РФ занимается выстраиванием отношений с нашими зарубежными партнерами: первое - в интересах Российской Федерации, в интересах российского народа, второе - в интересах глобального мира, стабильности и безопасности. Это очевидная попытка навредить нашим двусторонним отношениям. Фабрикация таких „уток“, качество открытой части предыдущего доклада и этой „утки“ - сопоставимо, такой pulp fiction", - заявил Песков.

Дональд Трамп в своём микроблоге в Twitter заявил о том, что он не имеет ничего общего с Россией ни в бизнесе, ни в других сферах.

"Россия никогда не пыталась повлиять на меня. У меня нет никаких дел с Россией: ни сделок, ни кредитов, ничего", - написал будущий президент США.