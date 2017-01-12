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Гороскоп на 12 декабря

Сегодняшний день идеален для умственного труда
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, четверг, 12 января , РИА Vladnews.

Сегодняшний гороскоп идеален для уединенного умственного труда, а вот к активному общению с окружающими он совсем не склоняет, сообщает 1001 Гороскоп. В отношениях с близкими и друзьями возможны недомолвки, недоразумения и обиды, поэтому худшее, что можно сделать сегодня – это браться за дела, требующие совместных решений. Зато в тех сферах, которые зависят только от вас, вы сможете свернуть горы! Занятия учебой, наукой, расчетами, планированием, домашними делами, финансами сегодня дадут наилучшие результаты.

Сегодня звезды гороскопа обещают Овну тихий день, который лучше провести в домашних заботах или же в строительстве планов на будущее. Затейте уборку, разложите вещи по полочкам, а заодно приведите в порядок свои мысли. Овну не мешает подвести итоги тому, что было сделано в последнее время, а затем продумать план действий на ближайшее время. А вот столкновений с близкими людьми Овну сегодня необходимо избегать – даже мелкие обиды способны вылиться в тяжелые ссоры.

Сегодня Телец будет отличаться повышенным любопытством и желанием проникнуть в чужие тайны. Если в обычные дни его не слишком волнует, что скрывают от него окружающие, то сегодня он способен приложить немало усилий, чтобы это узнать! Впрочем, ситуация может складываться так, что Телец невольно познакомится с чьим-то секретом или случайно выболтает свой. Чтобы этого не произошло, звезды гороскопа советуют ему держать язык за зубами и обходить сплетников стороной.

Сегодня Близнецы будут вынуждены то и дело вспоминать о финансовой стороне своих дел и о необходимости привести их в порядок. Это вовсе не означает, что их ожидают проблемы с деньгами – просто ситуация будет требовать уделять этому вопросу внимание. Сегодня хороший день для того, чтобы Близнецы разобрались со своим личным бюджетом, посчитали прибыль и составили бизнес-план на ближайшие недели или дни. Последовав этому совету, Близнецы не прогадают!

Сегодня работоспособность Рака может удивить даже его самого, не говоря уже о коллегах и близких людях. Глядя в корень любой проблемы, Рак сможет сосредоточиться на ней и в итоге – подобрать к ней универсальный ключик. Научные изыскания, учеба и вообще любая работа, требующая внимательности и терпения, сегодня будет удаваться Раку как никогда. А вот настроение способно давать сбои: сегодня Рак будет демонстрировать свою раздражительность по поводу, и без.

Сегодня звезды гороскопа советуют Льву избегать слишком большого внимания со стороны окружающих. День не склоняет Льва к тому, чтобы он сумел проявить себя в самом выгодном свете, а значит, если время терпит, лучше подождать. Зато сегодня – идеальный день для того, чтобы Лев подготовил свой будущий успех. Поработайте как следует над своим проектом, приготовьте нужные материалы, продумайте аргументы – когда придет время оказаться в центре внимания, вы сумеете поразить всех!

Сегодня Дева имеет все шансы столкнуться с таким редким и интересным явлением, как дежавю. Ее внутренний мир, фантазии, воспоминания и мечты смешаются с реальностью, стирая ее границы. Не удивляйтесь, если вы вдруг встретите человека из своего прошлого или же кого-то, кто очень на него похож. Или уловите знакомые черты в совершенно незнакомом месте. Не только реальность влияет на наш внутренний мир, но и наоборот. И сегодня у Девы будет прекрасная возможность в этом убедиться.

Сегодня Весам необходимо настроиться на работу, однако сделать это им будет нелегко! День потребует от них концентрации внимания и умения справляться с большим наплывом дел. Все это Весы готовы продемонстрировать, однако окружающие раз за разом будут выводить их из себя, мешая сосредоточиться. Чтобы сделать все, что они запланировали, Весам следует хотя бы на время скрыться от шума и суеты. Тихое и укромное место, в котором они могут запереть дверь на ключ, – вот все, что нужно Весам, чтобы свернуть сегодня горы!

Сегодня Скорпион будет стремиться к искреннему общению! Обычные поверхностные разговоры могут его раздражать и даже приводить к обидам и стычкам. Однако если он хочет узнать какого-то человека получше, звезды гороскопа советуют Скорпиону не откладывать это на другой день. Не важно, кто это – любимый человек Скорпиона, коллега или партнер. Поговорите с ним сегодня по душам, узнайте, о чем он думает и к чему стремится. Это может стать первым шагом на пути к вашим особенным отношениям.

Сегодня Стрельцу может казаться, что он всеми силами пытается избежать конфликтов, но конфликты сами находят его. Противостояния, обиды на пустом месте – все это будет пышным цветом расцветать там, где появляется Стрелец. На самом же деле причиной недоразумений будет именно он: день обещает выдаться горячим на эмоции, и ему достаточно любой искры, чтобы заполыхало пламя! Если Стрелец не хочет провести день в спорах, ему стоит спокойнее реагировать на мелкие провокации окружающих.

Сегодня звезды гороскопа советуют Козерогу не ставить перед собой никаких грандиозных задач. Это день, когда ему не стоит ничего доказывать – ни себе, ни другим. Какие-то дела уже сделаны, а другие пока подождут. Сегодня звезды советуют Козерогу взять временную передышку, расслабиться и отдохнуть. А если ему не сидится на месте, стоит вместо больших дел взяться за те, которые отнимут у него минимум душевных сил – к примеру, за домашнюю работу. Или хотя бы разбить один большой проект на несколько легких этапов.

Сегодня контакты Водолея с окружающими будут сведены к минимуму. И виноват в этом в первую очередь сам Водолей – ему будет труднее, чем обычно, общаться с людьми. Если же он все-таки заставит себя поддерживать общение, что-то хорошее из этого вряд ли получится: его раздражительность способна провоцировать ссоры. Так что звезды гороскопа советуют Водолею сегодня полагаться только на себя: лучше всего ему в этот день будут удаваться те дела, где он действует в одиночку.

Сегодня Рыбы поймут смысл выражения «Вся жизнь – театр», ведь они будут играть в спектакле главную роль! Ощущение, что они находятся на сцене, под светом прожекторов, может преследовать Рыб весь день, заставляя их вести себя соответственно – то есть демонстративно. Более того, Рыбы способны сегодня примерить на себя трагическую роль, давая понять окружающим, насколько их не ценят и не понимают. Чтобы трагедия не превратилась в комедию, Рыбам не следует слишком уж жалеть себя – если повод действительно есть, пусть лучше за них это сделают другие.

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