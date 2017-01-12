Во Владивостоке сегодня -18°C, без осадков

В Приморье возможен снег

Владивосток, четверг, 12 января , РИА Vladnews.

Сегодня, 12 января, погоду в Приморье определяет поле пониженного атмосферного давления. Переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер северо-западный, западный умеренный, на побережье сильный. Температура воздуха -8...-19°C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный до сильного. Температура воздуха в утренние часы -16...-18°C, во второй половине дня -11...-13°C. Радиационный фон 11мкр/час

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный, днем до сильного. Температура воздуха в утренние часы -23...-25°C, во второй половине дня -12...-14°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный сильный. Температура воздуха -10...-12°C.