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Якутские студентки устроили массовую драку

После минутной словесной перепалки в ход пошли кулаки
Фото: ЯКУТСК.RU. Фото: ЯКУТСК.RU.
Владивосток, четверг, 12 января , РИА Vladnews.

В Якутске очевидец снял на камеру мобильного телефона драку студенток одного из учебных заведений столицы Якутии, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ЯКУТСК.RU. Более десятка девушек вышли во двор жилого дома, чтобы выяснить отношения. Минутная словесная перепалка и в ход идут кулаки.

Судя по всему, девушки находились в состоянии алкогольного опьянения. Озлобленные студентки наносили друг другу удары руками и ногами, а после и вовсе запинали одну из них ногами. Разъяренных девушек остановил оклик очевидца и сигналы автомобилей. 

По предварительной ифнормации, соперницы боролись за приглянувшегося им молодого человека. Приняли ли в конфликте сторон участие правоохранительные органы, не известно.

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