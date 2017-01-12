Еще 2 года тому лидер группы Сергей Бобунец на своей странице в Youtube заявил, что 2016 год станет последним для группы

Владивосток, четверг, 12 января , РИА Vladnews.

Группа «Смысловые галлюцинации» даст свой последний концерт 13 января в Президентском центре им. Б. Н. Ельцина в Екатеринбурге, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Информация об этом размещена на официальном портале коллектива.

Как рассказал бас-гитарист «Смысловых галлюцинаций» Николай Ротов, коллектив распадается, поскольку его участники не могут уделять должного внимания его развитию. Из-за наличия у них других занятий, музыкантам не удается продолжать совместную работу в этой группе. Помимо этого многие музыканты просто физически не могут ездить в длительные туры из-за состояния здоровья. В будущем Ротов пообещал, что группа выпустит несколько неизданных ранее песен и еще одно концертное видео, сделанное в Москве.

«Мы хотим заняться чем-то более спокойным. У нас есть семьи, с которыми мы хотим бывать больше, чем раз в два месяца. Но никто ведь не отменял интернет-проектов. У нас есть еще несколько песен, которые мы с удовольствием выпустим в будущем», - заявил Ротов.

«Наше последнее выступление пройдет на «Старом Новом Роке». Нас пригласили в качестве хэдлайнеров», - рассказал музыкант.

Кстати, еще 2 года тому лидер группы Сергей Бобунец на своей странице в Youtube заявил, что 2016 год станет последним для группы. И минувшей осенью «Смысловые галлюцинации» отправились в свой прощальный тур «Последний старт» по российским и европейским городам.

Ожидается, что 13 января в Екатеринбурге состоится фестиваль «Старый Новый Рок». В его рамках и выступят группы «Смысловые галлюцинации», «Калинов мост», «Запрещенные барабанщики». Представители «Запрещенных барабанщиков» уже пообещали гостям фестиваля исполнить несколько новых песен. Также они подготовили каверы композиций западных исполнителей. Всего на фестивале выступит более 40 коллективов.

Напомним, коллектив «Смысловые галлюцинации» был сформирован в Екатеринбурге. Самыми знаменитыми их треками стали «Вечно молодой», «Зачем топтать мою любовь», «Розовые очки», «Разум когда-нибудь победит».