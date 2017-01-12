Главный дирижер 19:45, 11 января Главный дирижер "Мариинки": У меня было счастливое детство, никакой попсы
Самые актуальные события на VladNews за 11 января 18:03, 11 января Самые актуальные события на VladNews за 11 января
Проезд в общественном транспорте Владивостока подорожает в конце января из-за роста цен на бензин 17:05, 11 января Проезд в общественном транспорте Владивостока подорожает в конце января из-за роста цен на бензин
Новостная лента
Январь, 12 четверг
08:02
Рассмотрение дела охранников Пушкарева во Владивостоке затягивается Эксклюзив
08:02
Приморцы просят у президента отменить пошлину на ввоз японских авто
08:02
Владивостокцы вновь выйдут на митинг против депутата Фото
07:01
Женщины стесняются рассказывать о своих желаниях в постели, - ученые
06:35
Группа «Смысловые галлюцинации» даст свой последний концерт 13 января
05:01
Якутские студентки устроили массовую драку
03:27
Ссора между «подругами» закончилась ножевым ранением одной из них
02:18
Грустный кот Пончик из России стал звездой интернета
01:17
Энерготарифы на Дальнем Востоке снизят на 30%
00:03
В Великобритании забеременел 20-летний молодой человек
Январь, 11 среда
23:26
Председатель Думы Владивостока одарила многодетную семью Фото
22:56
Новые подробности дела бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева
21:01
Злоумышленница "вынесла" из квартиры ювелирку на 700 тысяч рублей
20:22
Барак Обама дал волю слезам во время прощальной речи
19:45
Главный дирижер "Мариинки": У меня было счастливое детство, никакой попсы
18:33
Администрация Владивостока предлагает поддержку интересных и значимых мероприятий
18:03
Самые актуальные события на VladNews за 11 января
17:45
Надземный переход на улице Маковского открыт для пешеходов Фото
17:17
«Удивительные рождественские истории» ждут владивостокцев
17:05
Проезд в общественном транспорте Владивостока подорожает в конце января из-за роста цен на бензин
17:03
Как вернуться в рабочий режим после праздников Видео
16:40
Предприниматели Приморья хотели "поздравить" людей рыбой с кишечной палочкой и мясом с антибиотиками
16:40
Борьба за кубок главы Владивостока Игоря Пушкарева продолжается
16:22
В Приморье задержана партия опасной кукурузы
16:21
Выходные во Владивостоке будут снежными и холодными
16:06
Приют для мам с детьми во Владивостоке остался без финансирования Видео
15:55
В два раза больше круизных лайнеров из Японии посетит Приморье в этом году
15:44
Владивостокский футбольный клуб «Луч» в подвешенном состоянии
15:33
«Молодежный ресурсный центр» Владивостока отмечает четвертый день рождения
15:22
Приморские подростки решили похитить автомобиль, а после продать его на запчасти
15:21
Стала известна разгадка феномена снижения числа терактов в РФ Фото
15:11
В Антарктиде обнаружены руины здания
15:08
Снег пойдет в некоторых районах Приморья в четверг, 12 января
Верите ли вы в новогодние приметы?

Электронные версии
4064 (3) от 12 января 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Город ждет комфортного жилья
Городским садоводам раскроют секреты хороших урожаев
ТОФ стал лучшим флотом России
Чтения в память поэта
Иностранец очернил Золотой Рог
66 от 01 декабря 2016 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть душа поет от счастья!
Утреннее соло петуха
Томатное ассорти к новогоднему столу
Виноградная наука дала плоды
Груши составят конкуренцию мандаринам
Общество

Группа «Смысловые галлюцинации» даст свой последний концерт 13 января

Еще 2 года тому лидер группы Сергей Бобунец на своей странице в Youtube заявил, что 2016 год станет последним для группы
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, четверг, 12 января , РИА Vladnews.

Группа «Смысловые галлюцинации» даст свой последний концерт 13 января в Президентском центре им. Б. Н. Ельцина в Екатеринбурге, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Информация об этом размещена на официальном портале коллектива.

Как рассказал бас-гитарист «Смысловых галлюцинаций» Николай Ротов, коллектив распадается, поскольку его участники не могут уделять должного внимания его развитию. Из-за наличия у них других занятий, музыкантам не удается продолжать совместную работу в этой группе. Помимо этого многие музыканты просто физически не могут ездить в длительные туры из-за состояния здоровья. В будущем Ротов пообещал, что группа выпустит несколько неизданных ранее песен и еще одно концертное видео, сделанное в Москве.

«Мы хотим заняться чем-то более спокойным. У нас есть семьи, с которыми мы хотим бывать больше, чем раз в два месяца. Но никто ведь не отменял интернет-проектов. У нас есть еще несколько песен, которые мы с удовольствием выпустим в будущем», - заявил Ротов.

«Наше последнее выступление пройдет на «Старом Новом Роке». Нас пригласили в качестве хэдлайнеров», - рассказал музыкант.

Кстати, еще 2 года тому лидер группы Сергей Бобунец на своей странице в Youtube заявил, что 2016 год станет последним для группы. И минувшей осенью «Смысловые галлюцинации» отправились в свой прощальный тур «Последний старт» по российским и европейским городам.

Ожидается, что 13 января в Екатеринбурге состоится фестиваль «Старый Новый Рок». В его рамках и выступят группы «Смысловые галлюцинации», «Калинов мост», «Запрещенные барабанщики». Представители «Запрещенных барабанщиков» уже пообещали гостям фестиваля исполнить несколько новых песен. Также они подготовили каверы композиций западных исполнителей. Всего на фестивале выступит более 40 коллективов.

Напомним, коллектив «Смысловые галлюцинации» был сформирован в Екатеринбурге. Самыми знаменитыми их треками стали «Вечно молодой», «Зачем топтать мою любовь», «Розовые очки», «Разум когда-нибудь победит».

comments powered by Disqus
Похожие новости
Грустный кот Пончик из России стал звездой интернета
02:18, 12 января 2017 Грустный кот Пончик из России стал звездой интернета

У животного свой профиль в инстаграме

В Великобритании забеременел 20-летний молодой человек
00:03, 12 января 2017 В Великобритании забеременел 20-летний молодой человек

Трансгендер все тщательно продумал

Председатель Думы Владивостока одарила многодетную семью
23:26, 11 января 2017 Председатель Думы Владивостока одарила многодетную семью

Такие встречи уже можно назвать традиционными

Администрация Владивостока предлагает поддержку интересных и значимых мероприятий
18:33, 11 января 2017 Администрация Владивостока предлагает поддержку интересных и значимых мероприятий

Заявки принимаются до 31 января

Самые актуальные события на VladNews за 11 января
18:03, 11 января 2017 Самые актуальные события на VladNews за 11 января

Ежедневный дайджест

Надземный переход на улице Маковского открыт для пешеходов
17:45, 11 января 2017 Надземный переход на улице Маковского открыт для пешеходов

Специалисты демонтировали светофор

«Удивительные рождественские истории» ждут владивостокцев
17:17, 11 января 2017 «Удивительные рождественские истории» ждут владивостокцев

Участниками праздника станут дети