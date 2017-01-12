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Общество

Грустный кот Пончик из России стал звездой интернета

У животного свой профиль в инстаграме
Фото: Инстаграм Фото: Инстаграм
Владивосток, четверг, 12 января , РИА Vladnews.

В российских соцсетях набирает популярность блог ponchik_existentialist в Instagram, посвященный коту Пончику, с морды которого не сходит печальное выражение, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.


Хозяева кота каждый день публикуют в сети снимки своего питомца. При этом на каждом снимке можно видеть совершенно одинаковую, печальную морду кота.

Еще в конце декабря печальный кот привлек внимание пользователей сети, когда хозяйка Пончика москвичка Полина Потапова рассказала его историю.

Как оказалось, год назад Пончика взяли из приюта.

«На приютской фотографии у него был взгляд с печальной поволокой, волонтеры писали, что у него хороший характер и что он любит покушать», - написала Полина.

В надежде на то, что дома Пончик перестанет печалится и наконец повеселеет, его забрали из приюта. Но этого не произошло.

«Когда мы приехали за ним, Пончик весьма однозначно дал понять, что никуда с нами не поедет. Пока мы его ловили (а он вырывался, как мог), в переноску забились более приветливые коты, но мы к тому моменту уже были влюблены в Пончика. Всю дорогу в свой новый дом он тоненько мяукал, раздражая таксиста. А когда приехали, отказался от еды и воды, и забился под диван, где просидел весь первый день», - рассказала хозяйка кота.

Пончика долго лечили, он уже совсем здоров и освоился в новом доме, но веселой его морда от этого не стала.

«Его тоска оказалась экзистенциальной и она по-прежнему с ним. Мы привыкли к тому, как он иногда тяжело вздыхает в полной тишине. Но тоска не мешает ему быть гедонистом: он любит вкусную еду, чистую мягкую постель, оригинальные игрушки и, конечно, продолжительный сон (часто спит до полудня). Он не пытается бороться со своим любопытством и уже научился открывать почти все шкафы в квартире. Мы частенько застаем его в нелепых позах при попытке освоить новое пространство. Откровенно говоря, глядя на Пончика, я вообще не понимаю, почему кошек принято называть грациозными животными. Но вот харизму у него не отнимешь», - делится Полина.

Сейчас Пончик ежедневно получает сотни лайков, а на его блог подписаны подписались почти две тысячи человек.

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