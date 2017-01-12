Ссора между «подругами» закончилась ножевым ранением одной из них

Подозреваемая уже привлекалась к ответственности

Владивосток, четверг, 12 января , РИА Vladnews.

Около 11 часов утра в 3 отдел полиции города Якутск поступило экстренное донесение из учреждения здравоохранения. Медицинский работник сообщил о том, что к ним привезли женщину с проникающим ножевым ранением брюшной полости, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Республике Саха.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен злоумышленник, причинивший тяжкий вред здоровью потерпевшей. Им оказалась 27-летняя уроженка города Якутск, ранее судимая за совершение аналогичного преступления.

Полицейские выяснили, что потерпевшая и злоумышленница распивали совместно спиртное. Неожиданно между ними возникла ссора, в результате которой не сделавшая для себя должных выводов из прежней судимости подозреваемая снова схватилась за нож.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», санкциями данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.