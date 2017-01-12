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Политика и экономика

Энерготарифы на Дальнем Востоке снизят на 30%

Снижение энерготарифов начнется с 1 июля 2017 года
Фото: Яндекс. Картинки Фото: Яндекс. Картинки
Владивосток, четверг, 12 января , РИА Vladnews.

На последнем в ушедшем году пленарном заседании сенаторы поддержали закон о снижении энерготарифов на Дальнем Востоке, который обеспечит сокращение стоимости электроэнергии для промышленных потребителей до среднего по России уровня, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ФАН.  

Минвостокразвития Александр Галушка отметил, что сегодня 1 кВт⋅ч электроэнергии стоит 3 рубля 19 копеек, в отдельных регионах Дальнего Востока цена доходит до 30–40 рублей. В среднем по региону снижение составит 30%. Ежегодно это даст экономию дальневосточным предприятиям до 40 млрд рублей, что является источником новых инвестиций на Дальний Восток. Снижение энерготарифов начнется с 1 июля 2017 года и будет происходить в течение 2–3 лет.

Также министр заявил, что до 2020 года на Дальнем Востоке будет открыто до 500 новых предприятий, в том числе 75 — в текущем году.

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