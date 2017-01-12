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Общество

В Великобритании забеременел 20-летний молодой человек

Трансгендер все тщательно продумал
Фото: Интернет Фото: Интернет
Владивосток, четверг, 12 января , РИА Vladnews.

20-летний житель британского города Глостер Хейден Кросс объявил, что о своей беременности. В настоящий момент молодой человек находится на четвертом месяце, сообщает РИА VladNews со ссылкой на газету Metro.

Однако не стоит торопиться с выводами - на самом деле никакого чуда в Великобритании не произошло. Все дело в том, что Хейден родился женщиной, однако в 2013 году начал принимать гормоны для смены пола. Также трансгендер начал готовить документы на смену пола. Однако если с документами он уже разобрался и стал по паспорту мужчиной, то по природе своей он до сих пор остается женщиной.

Переоформив все документы Кросс приостановил свою трансформацию, так как вовремя понял, что будучи мужчиной он не сможет завести своих детей, которых ему хотелось бы иметь. Британец решил сначала родить ребенка, а затем уже избавляться от женских половых органов.

Трансгендер все тщательно продумал. Забеременел молодой человек от донора спермы, которого он нашел через «Фейсбук».

Хейден не планирует скрывать правду от своего малыша об ее происхождении. Он намерен все рассказать своему наследнику, когда тот станет достаточно взрослым, чтобы понять, кто такие трансгендеры.

«Я не буду этого скрывать, потому что малыш имеет право знать обо мне все», - рассказал журналистам Кросс и отметил – «Отношение к трансгендерам в обществе с годами меняется в лучшую сторону».

Британец заверил, что не намерен оставаться женщиной и обязательно завершит все необходимые процедуры по смене пола, потому что чувствует себя мужчиной.

Хейден Кросс стал первым в Британии забеременевшим мужчиной, однако далеко не первым в мире. Первым в мире мужчиной, родившим ребенка, стал трансгендер из США Томас Бити. Он родился с именем Трейси Лагондино, но сделал операцию по смене пола. Внутренние репродуктивные органы Томаса при этом остались нетронутыми, и он вспомнил о них, когда выяснилось, что его жена бесплодна. Это позволило Бити родить троих детей, зачатых с помощью ЭКО.

Еще одним рожавшим мужчиной является другой трансгендер из США - Кэйден Коулман, который забеременел во время шестинедельного перерыва в приеме мужских гормонов.

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