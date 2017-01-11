Надземный переход на улице Маковского открыт для пешеходов

Специалисты демонтировали светофор

Владивосток, среда, 11 января , РИА Vladnews.

Надземный пешеходный переход на улице Маковского в районе остановки общественного транспорта «Санаторий "Амурский залив"» отремонтирован и открыт для движения пешеходов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Как сообщили в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока, строители смонтировали стальную балку, железобетонные плиты пролетного строения, леерное ограждение, выполнили устройство новой опоры лестничного схода взамен поврежденной, отремонтировали сколы и трещины бетонных поверхностей виадука специальными растворами, произвели окраску существующих конструкций, устройство асфальтобетонного покрытия лестничных сходов и площадок холодными смесями.

Кроме того, специалисты демонтировали светофор, который регулировал движение транспортных и пешеходных потоков, а также установили бетонные блоки, разделяющие встречные потоки автотранспорта.