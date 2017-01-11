Самые актуальные события на VladNews за 11 января

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Проезд в общественном транспорте Владивостока подорожает в конце января из-за роста цен на бензин
Тариф повышается ежегодно
Журналистское расследование: В чем обвиняют главу Дальнегорска Игоря Сахуту?
Мэра задержали в декабре в 2016 года
В пригороде Владивостока найден гроб со скелетом
Проводится проверка
Грызунов обнаружили в популярном супермаркете Владивостока
Крыса сидела на хлебобулочных изделиях
Ди Каприо приглашен на ВЭФ-2017
Это не первое приглашение актеру
Очередной автомобиль чуть не ушел под лед на акватории Амурского залива
Неравнодушные рыбаки кинулись на помощь
Генеральный консул США во Владивостоке искупался в проруби на Рождество
Майкл Кийс остался доволен