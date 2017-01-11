Самые актуальные события на VladNews за 11 января 18:03, 11 января Самые актуальные события на VladNews за 11 января
Проезд в общественном транспорте Владивостока подорожает в конце января из-за роста цен на бензин 17:05, 11 января Проезд в общественном транспорте Владивостока подорожает в конце января из-за роста цен на бензин
Предприниматели Приморья хотели 16:40, 11 января Предприниматели Приморья хотели "поздравить" людей рыбой с кишечной палочкой и мясом с антибиотиками
Новостная лента
Январь, 11 среда
18:23
Рассмотрение дела охранников Пушкарева во Владивостоке затягивается Эксклюзив
18:23
Приморцы просят у президента отменить пошлину на ввоз японских авто
18:23
Владивостокцы вновь выйдут на митинг против депутата Фото
18:03
Самые актуальные события на VladNews за 11 января
17:45
Надземный переход на улице Маковского открыт для пешеходов Фото
17:17
«Удивительные рождественские истории» ждут владивостокцев
17:05
Проезд в общественном транспорте Владивостока подорожает в конце января из-за роста цен на бензин
17:03
Как вернуться в рабочий режим после праздников Видео
16:40
Предприниматели Приморья хотели "поздравить" людей рыбой с кишечной палочкой и мясом с антибиотиками
16:40
Борьба за кубок главы Владивостока Игоря Пушкарева продолжается
16:22
В Приморье задержана партия опасной кукурузы
16:21
Выходные во Владивостоке будут снежными и холодными
16:06
Приют для мам с детьми во Владивостоке остался без финансирования Видео
15:55
В два раза больше круизных лайнеров из Японии посетит Приморье в этом году
15:44
Владивостокский футбольный клуб «Луч» в подвешенном состоянии
15:33
«Молодежный ресурсный центр» Владивостока отмечает четвертый день рождения
15:22
Приморские подростки решили похитить автомобиль, а после продать его на запчасти
15:21
Стала известна разгадка феномена снижения числа терактов в РФ Фото
15:11
В Антарктиде обнаружены руины здания
15:08
Снег пойдет в некоторых районах Приморья в четверг, 12 января
14:58
Во Владивостоке вспоминали флотоводца Макарова
14:44
Генеральный консул США во Владивостоке искупался в проруби на Рождество Видео
14:38
Бабушка потребовала у врачей заменить уродливого новорожденного на другого
14:29
Американские сенаторы поставили Россию в один ряд с фашизмом и террористами
14:27
Люди выбирают спутников жизни, похожих на себя, - генетики
14:23
Где выгодно приобрести валюту во Владивостоке?
14:12
Расходы на компенсации по оплате жилищно-коммунальных услуг в Приморье увеличат
14:05
Глава Россельхознадзора: Почему в России все всё знают, но на черном рынке всё по-прежнему
14:01
На территории Приморья расположено шесть государственных заповедников
13:50
Жителей и гостей Владивостока приглашают на каток на Санаторной Фото
13:39
Жилой частный дом сгорел в Приморье
13:28
Лечение бесплодия негативно сказывается на психике, - ученые
13:16
Огнеборцы Владивостока ликвидировали пожар в частном двухэтажном доме
Верите ли вы в новогодние приметы?

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4063 (2) от 11 января 2017 Электронная версия газеты Владивосток
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Общество

Самые актуальные события на VladNews за 11 января

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Фото: Анастасия Полетаева, РИА VladNews Фото: Анастасия Полетаева, РИА VladNews
Владивосток, среда, 11 января , РИА Vladnews.

Обзор самых интересных новостей и событий во Владивостоке, Приморье и России. Актуально, доступно, на РИА VladNews.

Проезд в общественном транспорте Владивостока подорожает в конце января из-за роста цен на бензин

Тариф повышается ежегодно

Журналистское расследование: В чем обвиняют главу Дальнегорска Игоря Сахуту?

Мэра задержали в декабре в 2016 года

В пригороде Владивостока найден гроб со скелетом

Проводится проверка

Грызунов обнаружили в популярном супермаркете Владивостока

Крыса сидела на хлебобулочных изделиях

Ди Каприо приглашен на ВЭФ-2017

Это не первое приглашение актеру

Очередной автомобиль чуть не ушел под лед на акватории Амурского залива

Неравнодушные рыбаки кинулись на помощь

Генеральный консул США во Владивостоке искупался в проруби на Рождество

Майкл Кийс остался доволен

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17:17, 11 января 2017 «Удивительные рождественские истории» ждут владивостокцев

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17:05, 11 января 2017 Проезд в общественном транспорте Владивостока подорожает в конце января из-за роста цен на бензин

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16:21, 11 января 2017 Выходные во Владивостоке будут снежными и холодными

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15:55, 11 января 2017 В два раза больше круизных лайнеров из Японии посетит Приморье в этом году

Еще семь лайнеров прибудут во Владивосток из Южной Кореи

«Молодежный ресурсный центр» Владивостока отмечает четвертый день рождения
15:33, 11 января 2017 «Молодежный ресурсный центр» Владивостока отмечает четвертый день рождения

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Стала известна разгадка феномена снижения числа терактов в РФ
15:21, 11 января 2017 Стала известна разгадка феномена снижения числа терактов в РФ

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