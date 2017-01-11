Самые актуальные события на VladNews за 11 января

Ежедневный дайджест

Владивосток, среда, 11 января , РИА Vladnews.

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Проезд в общественном транспорте Владивостока подорожает в конце января из-за роста цен на бензин

Тариф повышается ежегодно

Журналистское расследование: В чем обвиняют главу Дальнегорска Игоря Сахуту?

Мэра задержали в декабре в 2016 года

В пригороде Владивостока найден гроб со скелетом

Проводится проверка

Грызунов обнаружили в популярном супермаркете Владивостока

Крыса сидела на хлебобулочных изделиях

Ди Каприо приглашен на ВЭФ-2017

Это не первое приглашение актеру

Очередной автомобиль чуть не ушел под лед на акватории Амурского залива

Неравнодушные рыбаки кинулись на помощь

Генеральный консул США во Владивостоке искупался в проруби на Рождество

Майкл Кийс остался доволен