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Злоумышленница "вынесла" из квартиры ювелирку на 700 тысяч рублей

Главной подозреваемой оказалась знакомая потерпевшей
Фото: Яндекс. Картинки Фото: Яндекс. Картинки
Владивосток, среда, 11 января , РИА Vladnews.

В Магадане раскрыли кражу драгоценностей и золота с общим ущербом, превышающим полмиллиона рублей, сообщает РИА VladNews. 

По данным УМВД России по Магаданской области, из квартиры были украдены ювелирные украшения из золота стоимостью более 690 тысяч рублей. Как оказалось, кражу совершила 32-летняя женщина, прежде проживавшая в этой квартире.

На данный момент по факту ограбления жительницы Магадана возбуждено уголовное дело. Фигурантке уголовного дела грозит до 6 лет тюрьмы, женщина находится под подпиской о невыезде.

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