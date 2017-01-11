Барак Обама дал волю слезам во время прощальной речи

Послушать прощальную речь президента пришло около 20 тыс человек

Владивосток, среда, 11 января , РИА Vladnews.

Выступая с прощальной речью, президент США Барак Обама не смог сдержать слезы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на CNN.

Следует отметить, что традиционно прощальную речь американский президент произносит в Белом доме. Но Обама нарушил эти традиции и выступил с прощальной речью в конгресс-центре «Маккормик-плейс» в Чикаго. Он заявил, что именно там находился, когда получил известие о своей победе на президентских выборах и захотел попрощаться и избирателями оттуда, «где все начиналось».

Послушать прощальную речь Обамы пришло около 20 тыс человек. Билеты на это мероприятие изначально раздавались бесплатно, но потом перекупщики продавали их более чем по 1 тыс долларов.

«На протяжении последних 25 лет ты была не только моей женой и матерью моих детей, ты была моим лучшим другом... И я горжусь тобой. Вся страна гордится тобой», - сказал Обама, обращаясь с трибуны к жене. И именно в этот момент он не смог сдержать слезы.

В своей речи он назвал расизм и экономическое неравенство одними из главных угроз для демократии в США. Еще одной угрозой демократии США Обама считает тенденциозный подбор фактов политиками, когда мнения не основаны на «не всех исходных фактах». Так происходит с проблемой изменения климата. Над решением этой проблемы активно работала его администрация, но, ее равнодушно воспринимает избранный президент США Дональд Трамп.

«Сейчас мы можем и должны спорить о лучшем подходе к этой проблеме. Но просто отрицать проблему означает не только предательство будущих поколений, но и предательство самого духа инноваций и практического решения проблем, которыми руководствовались нашими основателями», - подчеркнул Обама.

Напомним уходящий президент и об угрозе для мирового порядка, основанного на соблюдении законов и прав человека, со стороны религиозных фанатиков и зарубежных автократий.

«Соперники, такие как Россия и Китай, не смогут достичь такого же влияния, если только мы не оставим то, во что верим, и не превратимся в еще одну большую страну, которая задирает маленьких соседей», - уверен Обама.

Напомним, Барак Обама – первый темнокожий президент США. Он был избран на этот пост в 2008 году.

Первый чернокожий президент США, которому сейчас 55 лет, был избран на пост в 2008 году. Его преемник, республиканец Дональд Трамп неоднократно обещал отменить некоторые реформы Обамы.

Избранный президент Дональд Трапм 20 января 2017 года принесет присягу и официально вступит в должность. Он уже заявил, что готовится отменить некоторые реформы своего предш