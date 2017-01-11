Забраковано более 1,5 тонн продукции

Владивосток, среда, 11 января , РИА Vladnews.

В Приморья предприниматели хотели "поздравить" своих земляков с Новым годом, продав им рыбу с кишечной палочкой и мясо с антибиотиками, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора региона. Однако им это не удалось, и в последнюю неделю перед праздниками специалисты забраковали 1 580 килограммов опасной продукции (19 партий).

В рамках добровольного производственного контроля в двух партиях рыбной продукции - лососёвых голов горячего копчения и филе сельди в майонезной заливке (каждая по 10 килограммов) - были обнаружены бактерии группы кишечной палочки и превышение уровня бактериальной обсемененности.

А в 17 случаях при проверке проб мясной продукции было выявлено превышение содержания антибиотиков.

Так, превышение уровня окситетрациклина было обнаружено в 330 килограммах говядины и 540 килограммах свинины. В свою очередь, превышение уровня тетрациклина, было зафиксировано в 340 килограммах говядины и 350 килограммах свинины. Уровень окситетрациклина был превышен от 1,8 до 18,7 раза, тетрациклина – от 1,9 до 4,5 раза.

Продукция не была пущена в продажу.