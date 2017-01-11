«Удивительные рождественские истории» ждут владивостокцев

Участниками праздника станут дети

Владивосток, среда, 11 января , РИА Vladnews.

В предстоящее воскресенье, 15 января, в 13 часов в концертном комплексе «Феско Холл» (ул. Верхнепортовая, 38) состоится традиционная ёлка митрополита Приморского и Владивостокского Вениамина "Удивительные рождественские истории", сообщает РИА VladNews cо ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Участниками праздника станут дети, в том числе воспитанники детских домов Приморского края.

Организаторами праздника выступают Приморская митрополия, Фонд поддержки молодежных инициатив «Татьянин день - Приморье», творческое объединение «Идея» при поддержке администрации города Владивостока.

В программе праздника - яркое театрализованное представление, мастер-классы, творческие мастерские, игры и подарки.

Информацию о мероприятии можно уточнить в концертном комплексе «Феско - холл».