Выходные во Владивостоке будут снежными и холодными

На дорогах снежный гололедица

Владивосток, среда, 11 января , РИА Vladnews.

В выходные погода в Приморье изменится, очередной циклон вторгнется в край, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

В субботу, 14 января, в крае будет облачно, пойдет снег. На дорогах снежный накат, гололедица. Температурный фон ночью от −17 до −30 °C.

В воскресенье, 15 января, снег будет ослабевать, местами прекратится вовсе. Сильный ветер в прибрежных районах сохранится. Температура воздуха существенно не .

Во Владивостоке в субботу ожидается холодная ветреная погода, ночью и утром возможен небольшой снег. Ночью минимальная температура воздуха −16...−18 °C, днем температура около −11...−14 °C. В воскресенье погода без осадков. Сохранится сильный ветер. Температура воздуха ночью −15...−17 °C, днем −10...−12 °C.