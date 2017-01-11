Как вернуться в рабочий режим после праздников

Несколько советов от VIII канала

Владивосток, среда, 11 января , РИА Vladnews.

Вот и подошли к концу новогодние праздники. Наверняка не все с энтузиазмом приступают к работе после продолжительных выходных. Мы собрали несколько советов, которые помогут быстрее вернуться в привычный режим, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.