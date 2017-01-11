Приют для мам с детьми во Владивостоке остался без финансирования

"Когда пойти некуда..."

Владивосток, среда, 11 января , РИА Vladnews.

Приют «Живая Надежда», который уже более 5 лет помогает матерям-одиночкам без жилья, сегодня сам просит о помощи. Финансирование, которое раньше поступало от зарубежных попечителей, закончилось, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.