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Общество

В два раза больше круизных лайнеров из Японии посетит Приморье в этом году

Еще семь лайнеров прибудут во Владивосток из Южной Кореи
Фото: Администрация Приморского края Фото: Администрация Приморского края
Владивосток, среда, 11 января , РИА Vladnews.

Количество круизных лайнеров из Японии в Приморье в этом году увеличится в два раза, до четырех судозаходов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края. 

В график захода иностранных круизных судов в порт Владивосток на 2017 год внесены 11 визитов, получивших официальные подтверждения от операторов линий. Так, южнокорейский оператор Lotte Tour Development Co. подтвердил семь судозаходов лайнеров Costa Victoria и Costa NeoRomantica. Первое судно посетит Приморье 2 мая, затем 7 и 30 мая. Следующие судозаходы ожидаются 26 июня, 24 июля, 19 августа и 20 сентября.

Четырнадцатипалубный круизный лайнер компании Costa Group Asia с двумя тысячами пассажиров на борту впервые зашел во Владивосток в мае прошлого года. Туристы остались очень довольны экскурсией, поэтому такие визиты станут регулярными, добавили специалисты. Кроме того, в этом году край посетит в два раза больше круизных судов из Японии, чем в прошлом. Лайнер NipponMaru прибудет во Владивосток 7 июня, судно AsukaII– 23 июня, OceanDream– 31 июля иPacificVenus 10 сентября. 

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