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Общество

Администрация Владивостока предлагает поддержку интересных и значимых мероприятий

Заявки принимаются до 31 января
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 11 января , РИА Vladnews.

Получить финансовую поддержку на реализацию интересного и значимого для Владивостока мероприятия могут общественные некоммерческие организации приморской столицы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Приём заявок на соискание финансовой поддержки стартовал 9 января и продлится до 31 января.

Как рассказали в управлении по исполнению программ по поддержке населения администрации города, социальные проекты должны быть направлены на одно или несколько из следующих приоритетных направлений: профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства; повышение качества жизни людей пожилого возраста; социальная адаптация инвалидов и их семей; развитие межнационального сотрудничества; патриотическое воспитание; социальная поддержка и защита граждан.

Для того, чтобы получить финансовую поддержку от администрации Владивостока, необходимо разработать идею проведения мероприятия, подать заявку и пройти конкурсный отбор. На реализацию задуманного общественные организации смогут получить в этом году грант в размере до 150 тысяч рублей.

Напомним, что в прошлом году по итогам конкурсного отбора 8 общественных организаций Владивостока получили финансовую поддержку и провели во Владивостоке фестиваль патриотической песни «Восточный форпост», Сабантуй, Сорочинскую ярмарку, День ВДВ, День танкиста, межнациональную спартакиаду, лекции и мастер-классы для садоводов, и ряд других интересных событий.

Заявки на участие в конкурсном отборе на соискание финансовой поддержки принимаются по адресу: ул. Ильичёва, 15, каб. 38, с понедельника по четверг с 10 до 17 часов, в пятницу с 10 до 16 часов, обеденный перерыв с 13:00 до 13:45.

Все заинтересованные представители общественных организаций Владивостока могут получить консультации по данному вопросу по телефонам: 2614- 397, 2614-089. Кроме этого, более подробную информацию можно найти на сайте администрации города Владивостока в разделе «Социальная поддержка».

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