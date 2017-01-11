Владивостокский футбольный клуб «Луч» в подвешенном состоянии

Под угрозой сборы в Турции

Владивосток, среда, 11 января , РИА Vladnews.

Игроки «Луча-Энергии» не смогли своевременно и запланировано приступить к тренировочному процессу после новогодних праздников, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу футбольного клуба.

Пока что первый сбор команды перенесен в 11 на 20 января 2017. Причина срыва – прежняя. У клуба не хватает финансирования на самые неотложные нужды, зарплату игрокам и тренерскому штабу, авиаперелеты и проживание в гостинице. Под угрозой срыва находятся и два учебно-тренировочных сбора в Турции.

Кстати, в конце 2016 года «Луч-Энергия» должен был получить трансферт из краевого бюджета порядка 43 миллионов рублей. Однако до сих пор не ясно, как обстоят дела с этим трансфертом.