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Стала известна разгадка феномена снижения числа терактов в РФ

Количество террористических актов в России снижается, а во всем мире растет
Фото: openrussia.org Фото: openrussia.org
Владивосток, среда, 11 января , РИА Vladnews.

Эксперты портала Griffon нашли объяснение феномену устойчивого снижения числа терактов в России на фоне роста активности терроризма во всем мире, сообщает РИА VladNews. Так, специалисты отмечают в этом роль российских органов безопасности и внешней политики.

Теракты в мире и в России

Источник — Global Terrorism Database, 2017

По статистике Global Terrorism Database, за период с 2010 по 2015 год в России произошло около 800 терактов (в эту категорию попадают все действия, которые были квалифицированы силовиками как террористические). При этом количество таких атак снижается. Пикового уровня оно достигло в 2010 году (250 инцидентов) и с тех пор постоянно сокращалось.

По информации Национального антитеррористического комитета, за январь-август 2016 года в России было предотвращено больше терактов, чем за весь 2015 год. Россияне становились жертвами террористов и в 2015 году — например, 31 октября в результате теракта над Синаем потерпел крушение самолёт Airbus A321, погибли 224 человека. В декабре 2016 года жертвой террористического нападения стал российский посол в Турции Андрей Карлов. Всего в мире в 2014 году было зафиксировано почти 17 тыс. атак (для сравнения — в 2012 их было в два раза меньше).

При этом если в 2010 году в России происходил каждый двадцатый теракт на планете, то в 2015 — один на 710 случаев. Например, в Ираке террористы действуют в 130 раз активнее, чем в России. К другим странам, наиболее опасным с точки зрения террористической активности, относятся Сирия, Нигерия, Сомали и Афганистан.

В России теракты в основном совершают представители самопровозглашённого Кавказского эмирата (запрещённая в стране террористическая организация), во Франции — местные сторонники отделения ряда провинций от страны (например, Корсики или Прованса), в США — исламские фундаменталисты, не связанные с ИГ, а в Турции — сторонники Рабочей партии Курдистана.

Почему в РФ происходит всё меньше терактов

Эксперты Griffon связывают снижение количества терактов в нашей стране не с «потерей интереса» к России среди радикалов, а с эффективной работой спецслужб и текущей внешней политикой.

«Я связываю снижение террористических актов в нашей стране прежде всего с активизацией деятельности специальных служб на упреждение. Они очень много работают в профилактических целях. Это и приводит к снижению числа угроз», — считает ветеран спецподразделения «Витязь» Пётр Фефелов.

Зампредседателя правления Ассоциации ветеранов боевых действий Вячеслав Калинин согласен: органы безопасности усилили работу и начали более активно бороться с предупреждением терактов.

«Наши специалисты-безопасники проводят очень серьёзную работу, связанную с выявлением на начальной стадии террористических угроз, ведётся плотное взаимодействие с зарубежными коллегами. Этому не мешают даже санкции и охлаждение отношений с Западом», — подчеркнул он.

В свою очередь, глава Международной контртеррористической тренинговой ассоциации (МКТА) Иосиф Линдер указывает в качестве причины такой тенденции геополитическую линию России, которая, по его мнению, показала, что способна давать жёсткий ответ.

Террористические организации не потеряют интерес к России никогда. Количество терактов уменьшилось благодаря геополитической стратегии, которая демонстрирует, что Россия будет жёстко отвечать на подобные акции и не оставит их безнаказанными. ИГ (запрещена в России. — прим. ред.) – это лишь одна из организаций, противостоящих России. В настоящее время террористическая активность в мире увеличилась, если ИГ не будет, их место займёт другая организация.

Иосиф Линдер, глава МКТА

ИГ, которое начало свою деятельность в качестве регионального крыла другой запрещённой в России террористической организации — «Аль-Каиды», не связывали с крупными терактами в стране за последнее время (с 2010 года), хотя несколько атак совершили исламские фундаменталисты. Причастность последних к ИГ не была доказана.

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