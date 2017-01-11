Борьба за кубок главы Владивостока Игоря Пушкарева продолжается

В предстоящие выходные пройдут игры второй группы турнира

Владивосток, среда, 11 января , РИА Vladnews.

В субботу, 14 января, и в воскресенье, 15 января, с 10 часов во Владивостоке пройдут игры второй группы турнира по дворовому хоккею с шайбой на кубок главы города Игоря Пушкарёва, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. В предстоящие выходные за выход в полуфинал поборются команды «Беркут», «Змеинка», «Витязь» и «Молот-2».

Напомним, все команды поделены на четыре группы. По итогам игр первой группы в полуфинал вышла команда «Босфор». В воскресенье станет известна еще одна команда-полуфиналист.

«К участию в турнире допускаются команды, игроки которых не являются профессиональными хоккеистами, а также не принимают участие в чемпионатах городского, краевого, федерального и международного уровней. В дворовом хоккее принимают участие игроки в возрасте от 14 лет и старше», - рассказала главный специалист управления развития физической культуры и массового спорта администрации Владивостока Алина Куйдина.

Состязания хоккеистов проходят на муниципальных спортивных объектах (хоккейных коробках) города. По результатам проведения соревнований победителей и призеров наградят кубками, медалями и грамотами от администрации Владивостока.

Администрация Владивостока приглашает всех желающих поболеть за спортсменов. Расписание и адреса хоккейных площадок - в приложении.