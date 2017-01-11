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Общество

«Молодежный ресурсный центр» Владивостока отмечает четвертый день рождения

МРЦ приморской столицы набирает популярность
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, среда, 11 января , РИА Vladnews.

МКУ «Молодежный ресурсный центр» Владивостока отмечает четвертый день рождения - его официальная история началась 11 января 2013 года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. С каждым годом МРЦ приморской столицы набирает популярность среди молодых горожан, получает одобрительные отзывы со стороны их родителей и педагогов города. За время работы молодежным центром было проведено свыше 2 700 социально значимых мероприятий.

Только за прошедший 2016 год специалистами МРЦ было проведено 897 интересных профилактических мероприятий, в которых приняли участие 23 717 несовершеннолетних.

Владивостокский молодежный ресурсный центр создан по инициативе главы города Игоря Пушкарева. Как подчеркивают сотрудники МРЦ, работа центра не прекращается ни на минуту.

Так, ежедневно в школах и колледжах проходят профилактические занятия, направленные на предотвращение правонарушений в подростковой среде. Весной и летом на пришкольных стадионах подростки активно участвуют в турнирах по лапте и дворовому футболу. Активно МКУ «Молодежный ресурсный центр» сотрудничает с правоохранительными органами и учреждениями культуры. Благодаря этим надежным союзам, ребята, в том числе и состоящие на учете в органах системы профилактики, смогли бесплатно посетить Театр молодежи, краевую филармонию, побывать в гостях у бойцов Росгвардии.

Существует при МРЦ и волонтерский корпус, где юноши и девушки могут реализовать себя, помогая в проведении крупномасштабных мероприятий столицы Приморья. Таких, как «День города», «Бессмертный полк», «День тигра» и многих других.

Также для молодежи Владивостока специалисты Молодежного ресурсного центра устраивают досуговые мероприятия на базе клуба «Антресоль», который уже стал любимой территорией свободного общения. По будням здесь проходят бесплатные мастер-классы, творческие встречи с известными людьми Владивостока, кинопросмотры мировых шедевров и изучение исторических событий России и мира.

«Мы – сотрудники МРЦ – счастливые люди, потому что работаем с талантливыми и отзывчивыми молодыми людьми, которые живут в нашем родном городе. Важно, что мы никогда не разделяем подростков на «плохих» и «хороших». Мы считаем – не бывает «трудных» детей, бывают «трудные» взрослые, которые иногда не могут найти общий язык с детьми. Мы стараемся заинтересовать мальчишек и девчонок, уберечь от негативного влияния улицы, организовывая для них разные мероприятия, давая ребятам возможность самореализации, делаем все возможное, чтобы они чувствовали собственную необходимость для окружающих. Впрочем, своими силами горы не свернешь, а потому хочется поблагодарить всех наших партнеров и друзей, коллег из органов системы профилактики за активную работу, которая идет на пользу нашим детям, подросткам, молодежи», – отметил директор МКУ «Молодежный ресурсный центр» Андрей Волков.

С расписанием занятий и встреч Молодежного ресурсного центра администрации Владивостока можно ознакомиться на сайте mrc-vlad.ru, в группе ВКонтакте или в Instagram: @mrc_vladivostok.

Главный офис МРЦ располагается по адресу: ул. Пограничная, 12;

Молодежный клуб «Антресоль»: Океанский проспект, 99-76.

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