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Приморские подростки решили похитить автомобиль, а после продать его на запчасти

Бдительность очевидца предотвратила совершение угона
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 11 января , РИА Vladnews.

Ночью на пульт оперативного дежурного отдела МВД России по городу Артему поступило сообщение местной жительницы, которая рассказала, что около автомашины Nissan Wingroad, стоящей на придомовой территории по улице Горная, ходят неизвестные лица, сообщает РИА VladNews cо ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю. 

На место происшествия прибыл наряд дорожно-патрульной службы. Осмотрев транспортное средство, полицейские обнаружили, что сломан замок на двери, а также поврежден замок зажигания.

По подозрению в совершении преступления инспекторы ДПС задержали двоих подростков в возрасте 16 и 17 лет. Они были доставлены в отдел полиции, где дали признательные показания. Несовершеннолетние правонарушители рассказали, что хотели похитить иномарку, чтобы покататься. В дальнейшем намеревались продать транспортное средство на запчасти.

В следственном подразделении возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Покушение на кражу). За совершение кражи предусмотрена ответственность до пяти лет лишения свободы.

В отношении фигурантов уголовного дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Полицейские проверяют причастность подозреваемых к ранее совершенным преступлениям.

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