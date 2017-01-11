В Антарктиде обнаружены руины здания

Ученые проверяют находку

Владивосток, среда, 11 января , РИА Vladnews.

При помощи трехмерной камеры Google Earth недавно в Антарктиде были обнаружены руины загадочного здания. Ученые проявили большой интерес к полученным снимкам, поскольку ранее считалось, что этот континент никогда не был обитаемым, сообщает РИА VladNews со ссылкой на planet-today.

При помощи камеры Google Earth можно вести съемку с трех сторон одновременно, что позволяет создавать модель виртуального глобуса. Именно при рассмотрении одной из таких моделей ученым удалось обнаружить очень симметричные руины, которые не могли быть созданы природой.

Такая находка уже заставила ученых пересмотреть свое виденье об обитаемости Антарктиды, ведь ранее специалисты пришли к общему мнению, что эта честь планеты никогда не была населена человеком.

Первые упоминания о возможном проживании людей в Антарктиде были обнаружены на карте турецкого адмирала Пира Рейса. При её изучении исследователи заметили, что картограф нанес на пергамент различные поселения людей. В том числе пометки имелись и на Антарктиде.

Стоит напомнить, что Антарктида была открыта 16 января 1820 года русской экспедицией, которой руководили Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева. На шлюпах «Мирный» и «Восток» они первыми обогнули ранее никем не изведанный континент.