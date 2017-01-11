Снег пойдет в некоторых районах Приморья в четверг, 12 января

В крае сохраняется похолодание

Владивосток, среда, 11 января , РИА Vladnews.

Рабочая неделя началась в Приморье со снега, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду. Осадки в некоторых районах сохранялись и в минувшие сутки.

Во Владивостоке прошедший день и ночь были холодными. Максимальная температура воздуха днем −10…−11 °C, минимальная ночью −16…−17 °C.

Сегодня, 11 января, существенных изменений в погоде не ожидается. В некоторых районах Приморья пройдет слабый снег. Температура воздуха −13…−21 °C.

Во Владивостоке сегодня солнечная, морозная, без осадков погода. Ветер северо-западный умеренный, во второй половине дня до сильного. Температура воздуха −10…−12 °C.

Завтра, 12 января, небольшой снег в отдельных районах возможен снег. Минимальная температура воздуха −22…−27 °C.

Во Владивостоке завтра небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный до сильного. Температура воздуха к утру понизится до −16…−19 °C, максимальная днем −10…−13 °C.