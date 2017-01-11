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Бабушка потребовала у врачей заменить уродливого новорожденного на другого

Но они разочаровали женщину: в тот день кроме ее дочери в больнице никто не рожал
Фото: infopechen.ru Фото: infopechen.ru
Владивосток, среда, 11 января , РИА Vladnews.

Как известно, несмотря на то, новорожденные обладают достаточно специфической внешностью, для своих родителей они, все равно, остаются самыми прекрасными на земле. Для родителей, но не факт, что для всех родственников.

Так, на прошлой неделе пожилая колумбийка обратилась в городскую больницу Санта-Марты с достаточно необычным заявлением: ее новорожденный внук слишком уродлив, из чего вытекает, что его подменили при рождении, и, следовательно, доктора должны дать ей другого ребенка. С собой она привела дочь с младенцем, сообщает РИА VladNews со ссылкой на MIGnews.

Однако, как пишет Mirror, врачи были вынуждены ее разочаровать: городок достаточно мал и в день, когда ее малыш появился на свет, никто больше не рожал.

"Бабушка была очень разгневана. Она отказывалась принимать ребенка в семью и поэтому решила вернуться в больницу с его матерью, чтобы вернуть его. Но ей стоит смириться – иногда биология и генетика приводят к такого рода ошибкам, и мы должны их принимать", - сказал глава департамента здравоохранения в горсовете Карлос Палларес.

В результате доктора лишь проверили состояние здоровье малыша (оно оказалось хорошим) и отправили всю семью домой.

Как отмечает Mirror, неизвестно, почему бабушка назвала своего внука уродом, но сейчас она проходит лечение у психолога.

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