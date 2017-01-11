Председатель Думы Владивостока одарила многодетную семью

Такие встречи уже можно назвать традиционными

Владивосток, среда, 11 января , РИА Vladnews.

Накануне новогодних праздников многодетную семью Новрук поздравила председатель Думы Елена Новицкая, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Думы.

Такие встречи уже можно назвать традиционными – эту многодетную семью председатель Думы курирует четвертый год. Общение началось с обращения мамы Светланы Новрук на прием граждан, который проводила Елена Новицкая. Семья обратилась за помощью в усыновлении девятого ребенка. Узнав о рождении братика у одного из детей, приемные родители стали искать этого ребенка. Мама отказалась от этого малыша, как и от старшего сына. Светлана и Михаил нашли его в больнице. Когда семимесячного Алешу привезли домой, он не плакал, а счастливо улыбался. Но у семьи вопрос с усыновлением малыша решился не сразу, возникли проблемы, для решения которых они обратились к председателю Думы и руководителю Приморского отделения детского фонда. В семье было уже восемь приемных детей, и вопрос с усыновлением решался довольно сложно. Благодаря помощи председателя Думы, которая взяла ситуацию под свой личный контроль, малыш попал в эту дружную семью. Сейчас ему три года, и он один из первых бежит встречать долгожданных гостей.

Елена Новицкая отмечает, как заметно подросли дети, как шагнули вперед в развитии, хотя с последней встречи прошло около полугода. В этой семье все при деле: помимо общеобразовательной школы - дополнительные развивающие занятия в музыкальной школе и школе искусств, танцевальной студии и спортивной секции.

«Эта семья – пример для других семей города Владивостока. Этот дом наполнен любовью и счастьем. Мы наблюдаем детей постоянно в течение практически 4 лет и видели, какими ребята приходили в эту семью из детского дома. Сейчас же – это счастливые, активные и целеустремленные дети. Когда взяли Тимофея из детского дома, он не ходил, кое-как передвигался, целыми днями лежал. Светлана с Михаилом его поставили на ноги. Теперь ребенок самостоятельно ходит, прогресс колоссальный, думаю, что к его совершеннолетию этого недостатка заметно не будет. В семье созданы все условия для того, чтобы дети развивались, несмотря на особенности своего здоровья, физические возможности. Дети растут обычными, здоровыми и талантливыми людьми, у них формируется такая модель мира, где есть мама, папа, бабушка, дедушка, где есть братья и сестры, взаимопомощь и взаимная поддержка. Это мир, где ребенку комфортно, где он чувствует себя в безопасности, где он готов раскрыть все свои таланты. Я уверена, что они найдут свое место в профессиональной сфере. Конечно, в развитие детей семья вкладывает колоссальные усилия. Самое главное, что здесь есть любовь. Растут достойные дети, уверена, что и будущее у них будет достойным», - отметила Елена Новицкая.

Напомним, семья Новрук, имея своего ребенка, усыновила еще 9 приемных детей, практически все имеют серьезные проблемы со здоровьем. Здесь каждому малышу папа и мама уделяют особое внимание, относятся с особой заботой, стараются, чтобы дети быстрее адаптировались в новом большом детском коллективе.

Как говорит сама многодетная мама Светлана Новрук, если все делать с любовью и с удовольствием, то даже такое количество детей будет не в тягость, а в радость.

«Сначала усыновили первых троих, а потом дети как-то сами наполнили наш дом. Так создавалась наша семья. Мы с мужем прививаем детям духовные ценности и своим примером стараемся показать, как жить правильно. Праздников в нашей семье много. Только дней рождений в году у нас двенадцать! На день рождения самый большой подарок дарим имениннику, а всем остальным – маленькие. Мы планируем встретить Новый год с несколькими семьями, продумали программу, которую будут показывать дети, меню праздничного ужина. Обычно Новый год всегда проходит у нас весело и шумно. Наши дети очень дружные, им присущи внутреннее сопереживание друг за друга, забота и сострадание, старшие во всем помогают младшим. Для нас все дети в радость, мы все делаем от чистого сердца и с душой. Главное, чтобы они были здоровы, был уют и взаимопонимание в доме, а остальное все приложится», - рассказала Светлана Новрук.