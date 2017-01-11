Американские сенаторы поставили Россию в один ряд с фашизмом и террористами

Подготовлен проект новых санкций за "кибератаки"

Владивосток, среда, 11 января , РИА Vladnews.

Американские сенаторы Джон Маккейн, а также Бен Кардин и Роберт Менендес, представили сенату законопроект, предусматривающий введение дополнительных санкций в отношении России, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Griffon. Об этом пишет «Интерфакс».

Санкции, как заявили авторы законопроекта, должны быть ответом на кибератаки, в которых США обвинили Россию.

«Мы хотим объявить сегодня, что вносим соответствующий законопроект, который предусматривает дополнительные санкции в отношении России», цитирует агентство сенатора Кардина. «Когда нашу нацию атаковали в Пёрл-Харборе, когда её атаковали 11 сентября, мы предпринимали шаги в отношении тех, кто нас атаковал».

7 октября США официально обвинили Россию в причастности ко взломам переписки американских граждан и политических организаций с целью вмешаться в предвыборный процесс в стране.