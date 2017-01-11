Во Владивостоке вспоминали флотоводца Макарова

Исполнилось 169 лет со дня рождения вице-адмирала

Владивосток, среда, 11 января , РИА Vladnews.

В Тихоокеанском высшем военно-морском училище имени С.О. Макарова состоялась научно-историческая конференция, посвященная 169-ой годовщине со дня рождения великого русского флотоводца, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

Выдающийся моряк, ученый и патриот России внес значительный вклад в освоение территорий Дальнего Востока, создание ледокольного флота и воспитание целой плеяды морских офицеров.

На Тихоокеанском флоте стало традицией чтить память великого флотоводца. Ежегодно 8 января проходят памятные мероприятия, посвященные Степану Осиповичу Макарову. На территории училища состоялось возложение венков и цветов к памятнику С.О. Макарова. В церемонии приняли участие командование вуза, курсанты и ветераны Тихоокеанского флота.

Степан Осипович Макаров родился в 1848 году в Николаеве в семье моряка. Когда мальчику было 10 лет, отца перевели в Николаевск-на-Амуре. С тех пор жизнь великого флотоводца связана с Тихим океаном и Дальним Востоком. В 1869 году Макаров получил первое военно-морское звание. Но уже тогда молодой мичман обратил на себя внимание командования. В журнале «Морской сборник» Макаров опубликовал целый ряд предложений по борьбе за живучесть корабля. Большинство из них используются до сих пор.

С началом русско-японской войны адмирал Макаров, находившийся в Кронштадте, был назначен командующим Тихоокеанской эскадрой. Уже само прибытие Степана Осиповича в Порт-Артур стало важным стимулирующим фактором для всего личного состава. Русский флот стал активно противодействовать кораблям неприятеля.

Во время одного из таких сражений, 31 марта 1904 года, придя на помощь отряду миноносцев, броненосец «Петропавловск», на котором держал свой вымпел Степан Осипович Макаров, подорвался на японских минах. Так погиб великий русский флотоводец.