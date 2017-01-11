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Люди выбирают спутников жизни, похожих на себя, - генетики

Специалисты провели исследование
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, среда, 11 января , РИА Vladnews.

Австралийские ученые в ходе исследования доказали, что люди не случайно женятся на похожих на себя партнерах, а специально ищут таких людей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Nature Human Behaviour.

Специалисты провели исследование, в котором принимали участие 24 тысячи пар. Эксперты взяли их генетические данные, а затем они нашли генетические маркеры некоторых их черт, в частности роста и индекса массы тела. Результат показал, что по росту одного из партнеров можно достаточно точно предсказать рост другого. Статистическая корреляция по ИМТ оказалась менее сильной.

Исследователи сделали вывод о том, что у Homo sapiens также действует ассортативное спаривание — с себе подобными особями. Считается, что этот принцип помогает сохранять в популяции ценные для выживания черты, по которым и ведется отбор партнера.

Следующим шагом для исследователей будет проверка того, почему супруги оказываются близкими по другим параметрам: коэффициенту интеллекта, политическим предпочтениям, образовательному уровню и психическим заболеваниям.

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