Где выгодно приобрести валюту во Владивостоке?

Курс валют на 11 января

Владивосток, среда, 11 января , РИА Vladnews.

Центральный банк РФ установил следующий курс валют на сегодня: доллар США составляет 59.95 рубля, а евро- 63.54 рубля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на официальный сайт Регулятора.

В 2017 году российская валюта продолжит отыгрывать утраченные позиции по отношению к доллару и евро, свидетельствует прогноз экспертов на среднесрочную перспективу. При этом динамика рубля будет определяться темпами восстановления экономики и ситуацией на нефтяном рынке.

Во Владивостоке сегодня выгодно приобрести американскую валюту в Дальневосточном банке за 60.30 рубля, а продать валюту выгодно в САММИТ Банке за 59.80 рубля за один доллар.

Европейскую валюту сегодня выгодно приобрести в Роял Кредит Банке за 63.70 рубля, а продать валюту выгодно в ББР Банке за 63.40 рубля за один евро.