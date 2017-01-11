На территории Приморья расположено шесть государственных заповедников

Сегодня в России отмечается Всероссийский день заповедников и национальных парков

Владивосток, среда, 11 января , РИА Vladnews.

На территории Приморского края расположено шесть государственных природных заповедников, в том числе единственный в России морской биосферный заповедник, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Всего в Приморье расположено около 900 памятников природы, в том числе 13 заказников, три национальных парка, ботанические сады, озера, водопады и другие интересные для любителей экологического туризма достопримечательности. Также на территории края в Хасанском районе под Нарвинским перевалом в прошлом году открыт первый в России 575-метровый экологический тоннель, по которому исторически проходили миграционные тропы дальневосточных леопардов.

Ранее РИА VladNews сообщало, что в конце 2016 года на территории национального парка “Земля леопарда” над экологическим тоннелем впервые зафиксировали диких животных – оленей, косуль и медведей. Первый в России экологический тоннель выполнил свою задачу, восстановив исторические миграционные пути дальневосточных леопардов в Приморье.

Отметим, новое сооружение позволяет животным перемещаться между частями парка, не выходя на оживленную трассу. На момент открытия тоннеля в окрестностях Нарвинского перевала обитало девять мам-леопардов. Эксперты уверены, что редкие кошки также вскоре также попадут в объективы камер.

Напомним, сейчас в Приморском крае насчитывается около 540 амурских тигров и 70 дальневосточных леопардов. Большая часть ареала леопардов сосредоточена на территории национального парка «Земля леопарда». А 2017 год объявлен в России Годом экологии.