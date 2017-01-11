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Житель Владивостока зарезал приятеля при пьяной ссоре и оставил труп дома

Подозреваемый задержан
Фото: Яндекс Фото: Яндекс
Владивосток, среда, 11 января , РИА Vladnews.

Житель Владивостока зарезал своего приятеля во время пьяной ссоры - и оставил труп у себя в квартире на улице Добровольского. Тело убитого мужчины обнаружила сестра проживающего в этой квартире мужчины (жилье в аренде), которая пришла к брату в гости.

Сейчас подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения. Об этом корреспонденту РИА VladNews сообщила старший помощник (по взаимодействию со СМИ) руководителя СУ СК Приморья Аврора Римская.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ. По версии следствия, задержанный нанес своему приятелю ножевые ранения в грудь и шею.

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